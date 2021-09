Isidora Aravena: la joven referente del roller provincial busca participar en importante instancia capitalina

Hace cinco años, Isabel se puso unos pequeños patines de cuatro ruedas en una época que recuerda “haciendo piruetas con conos, y era muy divertido, para luego cambiarme a los de iniciación, como esos que usan todos, luego llegué a los Holy en línea”.

Pese a las caídas constantes, comenzó a tomar el control de su disciplina, comenzando a practicar con fuerza para hacer frente a sus similares dentro del circuito competitivo. “Me caía mucho, pero empecé a tomarle el gusto a los patines, así que cada vez me iba acostumbrando más”.

Dentro de sus logros se encuentra la Liga de Patinaje, donde fue monarca absoluta de la justa haciendo frente a competidoras que, aseveró, “eran bastante buenas, por lo que tuve que entrenar mucho para lograr ganar”.

Recientemente, la joven promesa del patinaje cabrerino enfrentó con éxito el campeonato regional en Hualpén, donde logró subirse a la primera y segunda posición del podio.

Referente a su destacada participación, la deportista explicó que solo pudo lograrlo “entrenando todos los días. Podía estar bonito, feo, pero igual entrenaba haciendo trabajos muy pesados. Había veces que no podía hacerlos bien, otros que me corregían bastante”.

A su vez, aprovechó la instancia para agradecer a su profesor Héctor Mella, quien “me ayudó y ha apoyado mucho; es un excelente profesor”.

Como toda deportista, tuvo que sortear una serie de obstáculos dentro y fuera del circuito de juego. “Las competencias me ponen muy nerviosa porque el nivel de mis contrincantes era muy bueno, por lo que tenía que ponerle mucho empeño, así que lo más satisfactorio era entrenar harto para poder patinar muy rápido”, recordó Isabel, quien dijo que “a veces me sacaba la mugre, pero me ponía de pie”.

EL APOYO

Para triunfar, todo deportista necesita apoyo desde lo “micro”, como buena indumentaria, accesorios e implementación óptima, entre otros, que se traducen en un buen desempeño.

Asimismo, es trascendental lo “macro”, como instalaciones deportivas de buena calidad que otorguen un desarrollo íntegro a los practicantes, que deben entrenar día a día para lograr el éxito.

“Sería bacán que techaran el patinódromo de Cabrero y Monte Águila, debido a que en invierno no podemos practicar mucho, por lo que tenemos que hacer otro tipo de trabajos, así que en toda ocasión será mejor tener siempre los patines puestos, además de contar con luz”, enfatizó la joven.

Lo anterior, en el marco del proyecto que quiere impulsar la municipalidad, que busca techar el patinódromo de Cabrero posterior a los avances de las mejoras para el de Monte Águila, que hoy cuenta con nuevos camarines para otorgar más comodidad a los deportistas.

En cuanto al apoyo familiar, Isabel dijo con alegría: “me han apoyado mucho, mucho”.

DE CABRERO A IMPONERSE EN SANTIAGO

Para cerrar, la patinadora invitó a chicos y chicas a practicar su deporte “para que en un futuro puedan estar con los seleccionados nacionales”. Consultada personalmente por sus convicciones a futuro, manifestó: “quiero llegar a competir a Santiago contra las mejores, porque ahí están las mejores, y así también estar entre los seleccionados chilenos. Mi meta siempre será ganar, lo he querido de pequeña, y lo voy a lograr con mucho esfuerzo”.