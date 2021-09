Krause: “Se resguardan más los derechos de los delincuentes que de la ciudadanía”

El alcalde de Los Ángeles Esteban Krause, en entrevista con el programa Conexión San Cristóbal de radio San Cristóbal de Los Ángeles, abordó el tema de seguridad de la capital provincial, donde abordó los últimos hechos registrados en la zona.

En particular, el alcalde Krause indicó que “en lo personal he tratado de generar en la opinión pública y en las autoridades la sensibilidad necesaria de que estamos en una situación muy peligrosa para la comuna, y para todo el país, porque lo que estamos viviendo aquí no es muy distinto a lo que se está viviendo en ciudades similares a la nuestra, pero no por eso nos tenemos que conformar”, precisó.

Junto con lo anterior agregó que “creo que esto es una situación delictual totalmente distinta a lo que estábamos viviendo hace un año o un año medio atrás. El narcotráfico es muy peligroso para los barrios y para la sociedad en general, y cuando se mete en un barrio, se lo toma, se toma la población, e inclusos e toma las instituciones, y en ese sentido hay que ser absolutamente inflexibles, y por eso creo que lo que hemos hecho estas últimas semanas de presionar a las autoridades a que efectivamente cumplan un rol más activo, ya que creo que lo que le está pasando a carabineros y a la Policía de Investigaciones en donde le han quitado el piso en su quehacer, es lo más peligroso que puede pasar”.

En esa misma línea, Krause confirmó que se está trabajando de manera coordinada con el delegado presidencial de la provincia, además de las distintas policías, donde además comentó que “nosotros tenemos identificado donde están estos lugares de venta de droga, pero siguen funcionando, porque poco menos que hay que llevar a esa persona con los kilos de droga en las manos para que los tribunales puedan tomar medidas como tomarlos preso, entonces se necesitan muchas pruebas, y a mí lo que me llama la atención es que parece que se resguardan más los derechos de los delincuentes que de la ciudadanía, entonces ¿Por qué si se sabe dónde se vende droga, no se toman medidas más fuertes?”, puntualizó.