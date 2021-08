CONFIRMADO: Las 14 comunas de Biobío no tendrán fondas ni ramadas

Aunque el panorama de la pandemia por Covid-19 en la provincia de Biobío es mucho más favorable que hace un año, gran parte de los municipios confirmó a diario La Tribuna que no habrá fondas ni ramadas para las próximas Fiestas Patrias.

La primera comuna en dar a conocer fue Los Ángeles que, a través del alcalde, Esteban Krause comentó que “hemos tomado la decisión de no autorizar y que se instalen ramadas, tanto en sectores rurales como urbanos porque creemos que las condiciones de control, las condiciones de respetar los aforos y las condiciones en las cuales deben funcionar este tipo de locales no se dan en las ramadas y las fondas”.

La segunda comuna en dar a conocer esta situación fue la municipalidad de Nacimiento quien reportó que, luego de analizar el actual escenario de la pandemia del Covid-19, y considerando las medidas sanitarias aún vigentes que no permiten efectuar este tipo de actividades dadas sus características de concurrencia masiva, ha determinado no realizar las tradicionales ramadas de Fiestas Patrias en la cancha Coinac.

La casa edilicia señaló que tampoco se llevará a cabo el desfile ciudadano por el centro de la comuna. No obstante, sí se realizará un programa especial de actividades para celebrar este aniversario patrio.

Otro de los territorios cuyo objetivo es evitar la exposición de la ciudadanía a los contagios masivos de coronavirus, en especial con el avance de la variante Delta es que la municipalidad de Tucapel determinó no autorizar ramadas, fondas, carreras a la chilena ni rodeos durante las Fiestas Patrias 2021.

El administrador municipal, Francisco Dueñas, estimó que “no existen las condiciones para realizar actividades que promuevan la aglomeración de personas, debido a la persistencia de la pandemia y la posibilidad de brotes con las nuevas variantes. En esta ocasión, tampoco se contempla la realización de desfiles”.

La cuarta fue Mulchén, así lo ratificó el alcalde Jorge Rivas, quien señaló: “no queremos que se genere un brote y que tengamos que culpar a la celebración de esta linda fecha producto de este mismo brote que se pudiera originar, por eso yo creo que no sólo tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser precavidos y en ese sentido hemos tomado la decisión de no realizar estas fondas”.

Además, la autoridad comunal indicó que “yo espero que el próximo año sea mejor, donde ya está pandemia definitivamente nos haya dejado, y donde podamos retomar la oportunidad y por supuesto nuestra libertad que es lo más importante para poder vivir con más alegría”.

En caso de Laja, el jefe comunal Roberto Quintana comentó que “iniciaremos el Mes de la Patria con el izamiento de la bandera en nuestra plaza cívica, la que se efectuará el día 4 de septiembre a las 12 horas. Hemos tomado la resolución de no hacer fondas en nuestra comuna, debido a que todavía estamos en pandemia, tenemos que reforzar lo que ya hemos logrado. Así que no queremos correr riesgos, ya que como todos sabemos en las fondas llega una cantidad considerable del público que no podemos controlar bien”.

Por su parte, el alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, sostuvo que no se van a realizar fondas, pero sí explicó que “en la comuna decidimos que solamente vamos hacer actividades privadas, que son el 16 de septiembre, un evento al frente del municipio, con un pie de cueca, y el día 17 va a ser en los sectores del campo, donde nosotros nos vamos a acercar como municipio con algo relacionado con el 18 de Septiembre, donde estará Armando Queupil, tocando la guitarra, entreteniendo la gente sin nada de comida solamente compartiendo unos esquinazos”.

En la misma línea, el líder comunal de Santa Bárbara, Daniel Salamanca dio a conocer que, “en la última reunión de Concejo se ratificó que en nuestra comuna no habrá la Fiesta de la Chilenidad, una celebración que se hacía al frente del estadio municipal, con gran afluencia de artesanos, gastronomía. La verdad, que convocada mucha gente de la provincia y de la región del Biobío, pero hemos decidido suspender esas actividades junto con la no autorización de ramadas y fondas en el sector rural, más que nada es una medida de prevención, ya que nosotros como alcaldes tenemos que velar por el bien común y queremos mantenernos en cero Covid que hasta el momento nos hemos mantenido en esa cifra por lo menos en esta semana”.

En el caso de Yumbel, su edil José Sáez comunicó que “como municipalidad, para estas Fiestas Patrias quisimos revivir las tradiciones propias de Yumbel, que son muy importantes, pero por supuesto en una versión de modo pandémico, es por ello, que posterior a una estructurada planificación como municipio estamos apoyando la activación del comercio local con stands a modo Covid-19, donde nuestra casa comunal coordinará su puesta en marcha en estas fechas, con supervisión y cuidado para nuestro vecino”.

Sáez agregó que “será un 18 diferente y resguardado, pero vamos a mantener nuestras tradiciones porque nuestra comuna ha sido responsable, ha participado del proceso de vacunación, alcanzando en la segunda dosis un 93% de la población objetivo y avanzado en la tercera con más de 1.300 inmunizados según el último reporte de nuestra área de salud lo que es muy importante y eso hay que destacar”.

Por su parte, la municipalidad de Alto Biobío dio a conocer que “aún no se ha pronunciado sobre si autorizará la instalación de ramadas o fondas en la comuna, sin embargo, nadie ha pedido permiso hasta el momento, quizás desalentados por los pequeños aforos que se permitirían en comparación a un año normal”.

Las comunas de Negrete, Quilleco y San Rosendo se sumaron al resto de las comunas. En el caso de Cabrero y Antuco informaron que no habría este tipo de actividades, pero aún no hay un pronunciamiento oficial respecto al tema.