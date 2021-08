Investigan atentado incendiario en Quilleco: Víctimas relatan violento episodio

Siete camiones quemados dejó como saldo un segundo atentado incendiario ocurrido en la provincia de Biobío este año, y el primero que afecta a una faena forestal, en hecho registrado en la madrugada de este viernes, en el fundo El Roble, sector Canteras, perteneciente a la comuna de Quilleco.

En ese sector precordillerano, un grupo de desconocidos amenazó con armas de fuego a los trabajadores en las faenas, para luego quemar las cabinas de los camiones que se encontraban en este punto, en el límite de las comunas de Quilleco y Tucapel. Los individuos además dejaron un lienzo en contra de la empresa forestal, y donde dan a conocer que la Coordinadora Arauco Malleco CAM estaría tras este hecho.

PREOCUPACIÓN DE AUTORIDADES PROVINCIALES

Diario La Tribuna se trasladó al lugar y conversó con el delegado presidencial provincial de Biobío, Ignacio Fica, quien entregó antecedentes de este hecho, donde comentó que “efectivamente esto es una situación que nos golpea duro, porque primero es un hecho que por supuesto debemos condenar. Esto no es solamente una afectación material, sino que también aquí habían trabajadores en plena faena forestal. Este hecho ocurrió a eso de la medianoche, donde un grupo indeterminado de personas y de delincuentes llegó a este lugar, amenazaron a un grupo de trabajadores que estaban en esta faena forestal en el fundo El Roble, perteneciente a forestal Arauco, y dejaron un panfleto alusivo a temáticas mapuches, nosotros de forma enfática decimos que este tipo de panfletos lo único que hace es camuflar y disfrazar una situación de violencia y terrorismo que vivió hoy día esta faena”, precisó.

A lo anterior, el delegado Fica agregó la preocupación de este nuevo hecho de violencia en la provincia, precisando que “para nosotros es muy preocupante, es muy compleja la situación que vivimos acá en la comuna de Quilleco, primero porque no registrábamos en la historia de la comuna un hecho de violencia como este, y lo segundo porque, insisto, afecta a trabajadores que estaban en plena faena forestal, a sus familias, y por sobre todas las cosas, la fuente laboral de cada uno de esos hogares, así que queremos enfatizar y ser muy drásticos en condenar este tipo de situaciones”, puntualizó.

EL RELATO DE LAS VÍCTIMAS

Los conductores que se encontraban en la faena forestal al momento del ataque dieron a conocer detalles de los hechos, y la dramática situación que los afectó la madrugada de este viernes en este punto de la provincia de Biobío.

Uno de ellos es Sixtolino Díaz, quien relató que “recién habíamos llegado, estábamos descansando, cuando aparecieron como cinco personas, y ahí nos amenazaron, nos apuntaron con las armas y posteriormente ya nos sacaron de ahí, y empezaron a quemar todos los camiones”.

El trabajador agregó que “es tremendo estar aquí y que te amenacen que te van a matar, pero hay que seguir adelante nomás. A veces la familia tiene que soportar y tienen que acostumbrarse porque se ve que esto ya no va a parar, y no sé si habrá forma de trabajar con alguna forma de protección, eso no lo sé, así que habrá que ver qué es lo que se dice ahora en adelante”, precisó.

Sixtolino Díaz

Por su parte John Rivera, otro de los conductores que se encontraba en la faena, dio a conocer que “yo me encontraba anoche durmiendo en la cabina, cuando aparecieron los tipos y me golpearon la puerta del camión por el lado del chofer. Yo pensando que era un colega abrí la puerta, y ahí había un tipo que se encontraba apuntándome con un arma larga, escopeta al parecer, y me dijo que me bajara, mientras que me amenazaba con la escopeta”.

Luego su relato continúa “me puse los zapatos y me bajé y en esto, me dijo que arrancara para el bosque, así que caminé unos 50 metros hacia el bosque, y cuando miré para atrás estaba el camión incendiándose, y los de mis colegas también estaban prendidos”, relató.

John Rivera

Por último, y por orden del fiscal de turno, se indicó que las diligencias investigativas serán desarrolladas por la brigada de investigación policial especial -BIPE- de la PDI de Los Ángeles, quien trabajó durante la mañana de este viernes en el lugar.