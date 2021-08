Contratistas Forestales por atentado en Quilleco: "Somos víctimas de esta violencia sin control"

Tras el ataque incendiario ocurrido a camiones de la empresa Forestal Arauco, en la comuna de Quilleco; la Asociación de Contratistas Forestales emitió una declaración pública donde exponen cinco puntos, lamentando y repudiando el hecho.

Manifestaron que “el clima de violencia que destruye no sólo bienes materiales , sino que también la convivencia de sus habitantes ,sigue golpeando al sur del país . Desde el Bio Bío al sur es parte del día a día y parece no importar a nadie. Porque somos víctimas de ésta violencia sin control, podemos decir que nuestras autoridades son irresponsables, incapaces , ineptas y carentes de condiciones para ocupar sus cargos actuales . Están ahí calentando una silla y recibiendo un sueldo que no se merecen, pagado con los impuestos de todos los que hoy sufren”.

Además, hicieron un llamado al Parlamento “para que aprueben los proyectos necesarios para combatir esta violencia : Ley de robo de maderas , Ley de usurpaciones , Ley antiterrorista , Modernización de Carabineros . Hoy la falta de compromiso de ustedes con estas leyes , los transforma en cómplices pasivos y partícipes de la violencia”.

De la misma forma, solicitaron al Presidente de la República, acciones acciones inmediatas que controlen el círculo virtuoso del delito que allí se ha generado, drogas , armas y atentados. Usted tiene las herramientas constitucionales para hacerlo . Sólo tiene que aplicarlas”.