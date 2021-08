Construcción y Comercio: los sectores afectados por la falta de mano de obra

Según las cifras que publicó el INE, los factores que más incidieron en el incremento de empleos informales en la región fue el sector del Comercio y la Construcción.

Esta situación deja en evidencia la falta de mano de obra en empresas y pymes chilenas, que han manifestado la dificultad para encontrar trabajadores que se incorporen a sus equipos.

Los representantes locales de estos gremios –Comercio y Construcción- analizaron y expusieron las posibles causas de la falta de mano de obra en el país.

La presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles, Marcela Melo, explicó que “en la provincia de Biobío, al igual que en todo el país, existe un déficit en la mano de obra disponible. Esto se explica entre otros factores, por las restricciones impuestas por la pandemia que obligó a permanecer en los hogares a muchas personas, quienes hoy están temerosas de retornar a sus labores habituales. Por ello como CChC, desde el año pasado hemos implementado el Compromiso Sanitario, que permite mantener a la construcción como una actividad segura y que los trabajadores y sus familias puedan tener la tranquilidad de estar desempeñándose en un rubro que invierte mucho en la prevención”.

En relación a las medidas económicas implementadas por el Gobierno, Melo comentó que “es importante mencionar que la demanda por mano de obra es una señal clara de la reactivación de la construcción en medio de la pandemia. Da un indicador real del aumento de las obras y de la posibilidad de ofrecer empleos seguros y formales. Tanto el IFE universal como ahora el IFE laboral son herramientas que permiten a las personas trabajar formalmente sin perder el apoyo que han recibido este tiempo. Invitamos a las empresas y a los trabajadores a visitar e inscribirse en el portal Trabajosenobra.cl”.

En tanto, según el presidente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, Miguel Pezoa, la falta de mano de obra en el país se debe, principalmente, a la cantidad de bonos entregados por el gobierno. Manifestó que “hay una falta muy importante de mano de obra para cubrir algunas vacantes que se han generado posteriormente a la pandemia y el inicio de la fase 4. Esto lo asociamos a que el trabajador no entiende que esos bonos no se pierden por seguir trabajando. Por lo tanto, creemos que al minuto de contratar un trabajador, hay que explicarles que ellos no pierden los beneficios”.

En la misma línea, agregó que “la decisión del retiro del 10 por ciento se está convirtiendo en algo en contra, porque la gente está sacando sus ahorros y no se les dice que posteriormente no hay ninguna ley que va a cubrir esos porcentajes que ya no están”.

Desde la CChC, reiteraron que el sitio web trabajosenobra.cl es una plataforma de intermediación laboral del sector de la construcción, que facilita el contacto entre los trabajadores y las empresas.

Los trabajadores que están buscando oportunidades laborales en esta área y que se registren en la plataforma, podrán ser contactados por las empresas que requieren contratar personal.

Las personas que busquen empleo deben registrarse en el sistema de la Bolsa Nacional de Empleo, a través del sitio web www.trabajosenobra.cl, y completar los datos requeridos por el asistente virtual.

Según explicó Marcela Melo, en este sitio “los trabajadores pueden subir sus currículos y ser contactados por las empresas que requieren sus servicios”.