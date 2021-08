Familia de Nacimiento sorteará su parcela con la venta de rifa a $15 mil

Producto de los efectos económicos que deja la pandemia por coronavirus, un matrimonio de Nacimiento, decidió iniciar un nuevo emprendimiento, sueño que está condicionado a la venta de su parcela, en el sector de Tralpenes, a minutos de Nacimiento.

Ana y Felipe luego de conversaciones sostenidas en los últimos meses, resolvieron imitar la tendencia de rifar su propiedad, sumándose a diferentes casos de personas naturales que, para enfrentar la contingencia, optaron por rifar sus bienes.

Ana relata a diario La Tribuna que la decisión no fue fácil pero que está resuelta y definida, “fue igual una decisión complicada ya que esta parcela igual la hemos levantado a pulso con mi esposo y nos ha costado bastante obtenerla pero creemos y tenemos fe que será por algo mejor y que nos va a resultar como queremos”.

En ese sentido explicó que producto de los efectos económicos que deja la pandemia, en paralelo al impacto sanitario en el país, en su entorno familiar, igual enfrentaron momentos difíciles, “el que se vio mayormente afectado fue mi esposo, ya que él se dedica a las obras civiles con iniciación de actividades en el área de la construcción, y tal como se ha visto reflejado durante la pandemia, los materiales de la construcción subieron considerablemente sus precios, en algunos casos al doble, por lo que los trabajos que él realizaba y las utilidades que iban quedando eran bastante bajas” detalló, al precisar que por meses los ingresos se vieron notoriamente reducidos.

Frente a ello sostuvo que “hasta hace un tiempo atrás, prácticamente no ha tenido ningún tipo de licitación y los ingresos que ha podido generar han sido más que nada por trato directo. Por mi parte, me vi afectada indirectamente. Yo, gracias a Dios, me he mantenido con trabajo estable logrando así cubrir los gastos del hogar”.

Ana detalló que “tenemos dos hijos de 4 años y de 6 meses y siempre nuestros objetivos están centrados en su bienestar (…) un día con mi esposo –en una conversación familiar- pensando en cómo obtener recursos para realizar algún tipo de emprendimiento sin tener que recurrir a los bancos y continuar con este círculo de endeudamiento que –lamentablemente- muchos debemos recurrir, pero quisimos realizarlo de una manera más dinámica dando la oportunidad que a uno de los participantes se quedara con nuestra propiedad por $15 mil pesos y por otro lado nosotros obtener un mejor precio por la propiedad”.

EL SORTEO

Las bases legales están estipuladas en la página web https://sorteomipropiedadnacimiento.cl/, y junto con el primer lugar, se consideran otros cuatro premios en dinero en efectivo, cuyos montos van desde los $2 millones a los $500 mil, más un sexto premio solidario de $1 millón, “quisimos agregar más premios a este concurso para que sea más motivador y agregamos premios en efectivo. También sumamos un premio solidario que es para alguien residente en la comuna de Nacimiento y que será sorteado el mismo día”.

La familia tiene contemplado realizar el sorteo el 25 de diciembre. El ticket de sorteo de la propiedad se adquiere vía online con la posibilidad de obtener información en la página web de los detalles del evento online, que por primera vez en pandemia se realiza en la provincia de Biobío.

En la descripción del lugar se detalla que se trata de una parcela de 5.060 mts2 con cierre perimetral completo, con cabaña rústica con quincho, piscina para adultos y niños, vestidores con baño y ducha, juegos infantiles y pileta con peces exóticos. Además de tinaja para cuatro personas, rodeada de árboles frutales, nativos y palmeras. Portón eléctrico, focos led que iluminan el 90% del terreno, dando mayor seguridad. En fase de terminación está una cabaña estilo mediterránea de un ambiente, forrada con madera nativa.