Dirigentes cristianos acusan “discriminación religiosa” en Convención Constitucional

Como una “discriminación religiosa” calificaron representantes de las iglesias cristianas de la zona la determinación de no incorporar su bandera entre las instaladas en el edificio del Ex Congreso Nacional. Acusaron que este tipo de hechos atentan contra las libertades religiosas, y generan incertidumbre respecto a la incorporación de normativas relacionadas con los fundamentos cristianos en la nueva Carta Magna.

La presidenta del partido Conservador Cristiano, Antaris Varela acusó una discriminación religiosa frente a esta situación. “Este es un acto abierto de discriminación por religión, y una religión mayoritaria para los chilenos. Nos asombra, nos enoja, frustra, pero sobre todo da cuenta de la inconsecuencia con la que están trabajando en la Convención. Se supone que fueron elegidos para realizar la Constitución, y todos los actos simbólicos y mediáticos que realicen, si bien no son obligatorios, pero si van a hacer algo tiene que ser representativo, entonces están dejando afuera lo que a ellos no les gusta”, precisó.

Varela lanzó duras críticas a la presidenta de la Convención en base a sus declaraciones sobre este punto. “Es una ofensa grave que la presidenta de la Convención, Elisa Loncón haya declarado que el cristianismo es colonizador, y por eso va a quedar fuera prácticamente de la Constitución, porque lo que ella estuvo declarando no es solamente que quedó fuera de una galería, no es el símbolo de la bandera, el problema es la libertad religiosa, en donde no se está respetando el fundamento básico de la libertad de creencia, y eso es lo que se está transgrediendo más que cualquier cosa”, precisó.

Por último, comentó que se están realizando diversas actividades, entre ellas la recolección de firmas para una solicitud donde no se vuelva a dar lugar a este tipo de discriminación. “Como partido estamos analizando acciones legales y judiciales en contra la presidenta Loncón y sus dichos, y estudiando algún tipo de acción legal en contra de la mesa directiva o la convención completa, cosa de poner un precedente de que nuestras actuales leyes si resguardan y valoran nuestras creencias y espiritualidad del ser humano”.

CONSEJO DE PASTORES

Por su parte, el presidente del Consejo de Pastores de Los Ángeles, el pastor Juan Herrera, también se refirió a este hecho, señalando que “el tema de los constituyentes es lo que representa al país y la realidad de nuestra nación, tenemos nuestros pensamientos y nuestra forma de ver según la palabra, pero también nosotros hemos entendido que debemos ser personas que nos aceptemos, y si nos aceptamos, aceptamos lo que pensamos, lo que creemos, y lo que nos representa. En este caso son nuestros emblemas, entonces en este caso si vamos a levantar banderas de toda índole, que representen las etnias y las agrupaciones, entonces nos preguntamos porqué nosotros no”, precisó.

A lo anterior, el pastor Herrera comentó que “sentimos que con esto se nos quiere castigar, así lo vemos, y la realidad es que esto no se quiere hacer por un tema de lo que nosotros expresamos, donde nos tildan de homofóbicos, que rechazamos y no aceptamos todo esto que se ha ido dando, entonces consideramos que no debiera ser y, más que nos permitan poner nuestra bandera, es por lo que representamos que es la palabra de Dios”, puntualizó.

LA MIRADA CONSTITUYENTE

El convencional constituyente del distrito 21 Luis Barceló se refirió a este tema en entrevista con radio San Cristóbal, señalando que desconoce los criterios que se utilizaron para la instalación de las banderas. “Estaba redactando un mail dirigido a la mesa de la Convención para preguntar cuáles eran los criterios que se habían usado para discernir qué banderas podían estar allí y cuáles no, de manera que no sé exactamente cuál fue el criterio que se usó, pero me da la impresión que se usó un criterio territorial ya que está la bandera chilena, y están las banderas de las regiones, y también tienen que ver con los territorios las banderas de las diferentes etnias indígenas y de los pueblos, además estaban las banderas de las disidencias sexuales. Con respecto a las banderas de la ciudadanía cristiana, ya sea protestantes o católicos, probablemente no se pensó en incluirlas por algún criterio de territorialidad, pero no sé el criterio que se utilizó”, finalizó Barceló.