Feriantes angelinos solicitan ampliar plazo de postulación al Bono Pyme

Los feriantes de la Vega de Los Ángeles nuevamente alzaron la voz debido a que algunos locatarios no alcanzaron a postular al Bono para Ferias Libres y Pequeñas Empresas.

En julio de este año, los representantes solicitaron modificar el requisito que exigía los Permisos Municipales al día para postular al beneficio. Esto, producto que durante el Estallido Social y la pandemia muchos de ellos no siguieron trabajando, por lo tanto, no tenían el dinero para cancelar el permiso. Además, quienes pretendían pagar esa deuda no pudieron hacerlo porque la municipalidad solo recibió el dinero hasta abril de 2020.

Luego de una serie de gestiones, lograron que el alcalde enviara una nómina al SII que consideró todos los permisos municipales vigentes para postular al bono.

Sin embargo, el presidente de Comivela y Sotrainvela, Pedro Valdés, indicó que “solucionamos el tema de los permisos municipales porque se amplió el plazo para enviar esa nómina, pero lo que no se amplió fue el plazo para postular directamente desde la plataforma del SII con el RUT y la clave única”.

El plazo para que los feriantes y titulares de micro y pequeñas empresas postularan al beneficio finalizó el lunes 2 de agosto. El proceso de solicitud se debía realizar a través del sitio web https:homer.sii.cl, en el banner Bono Alivio Mypes, donde se debe ingresar con el RUT y la clave única.

Frente a esto, Valdés comentó que “quedó mucha gente fuera porque el municipio envió las nóminas hasta el 26 de julio y los locatarios tuvieron poco tiempo para postular. Algunos no tienen muchos conocimientos de computación, internet o no tienen Clave Única. Otros, iban a Chile Atiende les entregaban un código para activar la Clave Única y no sabían cómo hacerlo. Ese es el problema que tenemos”.

Los feriantes que no alcanzaron a realizar el trámite, solicitan que se amplíe el plazo de postulación en la plataforma del SII. Para esto, el dirigente de Comivela comentó que ya se han reunido con los diputados por el distrito 21, Manuel Monsalve, Johanna Pérez y José Pérez para dialogar respecto al tema.

La diputada Pérez, explicó que “los últimos ingresos por parte del municipio fueron hasta el 26 de julio, por lo tanto, los cinco días en que se ingresaba toda esa información no alcanzó a dejar un mínimo plazo para postular. Eso le hicimos ver al ministro de Economía, Lucas Palacios. Yo espero ellos puedan ampliarlo, porque hoy no se puede dejar a alguien fuera por temas administrativos”.

En relación al beneficio, desde la Delegación Presidencial, durante el periodo de solicitud, realizaron una campaña destinada a informar a los emprendedores, comerciantes y feriantes sobre el Bono Pyme y sus beneficios. Según explicó el jefe de gabinete, Germán Barra, “nosotros hicimos capacitaciones en casi todas las comunas, tanto virtual como presencial, acompañamos postulaciones en terreno y particularmente en el sector de la Vega”.

Los funcionarios realizaron un recorrido local por local, ayudando a los comerciantes a postular de manera online a través del sitio web del SII.