Contratista rompe el silencio tras ataque en Quilaco: “La gente está quedando sin trabajo con esto”

Más de 40 trabajadores sin empleo, pérdidas millonarias y un futuro incierto es el balance que dejó -hace exactamente una semana- el ataque incendiario en el sector de Rucalhue, en la comuna de Quilaco, donde uno de los contratistas afectados rompió el silencio, y quiso hablar con los medios locales sobre este hecho.

Patricio Reyes es uno de los empresarios contratistas afectados por este ataque incendiario, junto a otros dos socios que prestaban servicios a la empresa Serviterra en las labores de construcción y mejoramiento de caminos en la comuna de Quilaco, quien entregó su testimonio a diario La Tribuna sobre el impacto en este ataque.

En particular relató que “esto nos impacta directamente porque afecta el patrimonio de años de trabajo que uno tiene para poder comprarse sus máquinas. Detrás de cada máquina hay familias, operadores, mecánicos y una infinidad de gente que gira en torno a este rubro de la construcción. Con esto, son cerca de 45 los puestos laborales los que se pierden porque si no hay máquinas, no se puede hacer nada más”, indicó.

Al ser consultado sobre la investigación del atentado, el contratista comentó que “en Los Ángeles había un fiscal a cargo, pero nos derivaron a Santa Bárbara y yo fui ayer para allá, pero el fiscal se había ido de vacaciones, así que iban a poner otro fiscal a cargo, pero la administrativa que me atendió me dijo que la causa se había derivado a Concepción, así que tomaron mis datos y lo que espero ahora es que se me entreguen mis máquinas, que me las devuelvan a través de una orden de la fiscalía”.

ATAQUES ANTERIORES EN LA PROVINCIA DE ARAUCO

El afectado relató a diario La Tribuna que, anteriormente prestaban servicios en la provincia de Arauco, en las cercanías del lago Lanalhue, desde donde se retiraron debido a los hechos de violencia que ocurren en esa zona, por lo que decidieron trasladarse a Quilaco para poder ejercer su labor en un sector que, se suponía, no presentaría hechos de este tipo: “yo hace dos años atrás me retiré en particular desde el lago Lanalhue por el tema de los atentados terroristas, y se suponía que, en esta zona de la octava región no se habían visto hechos de esta magnitud. Nosotros cuando estuvimos trabajando en el lago empezaron el tema de las quemas. Yo me retiré y sacamos todas las máquinas de la zona. Estábamos empezando a abrir camino acá en la octava región pero, parece que si seguimos así, vamos a tener que irnos definitivamente fuera de la región hasta que alguien le ponga el cascabel al gato en esta situación”.

PÉRDIDAS POR EL ATAQUE

Reyes profundizó en los daños y pérdidas tras el ataque, relatando que “en maquinarias son alrededor de dos mil millones de pesos que se perdieron, solo en maquinarias, aparte de eso todo lo que lleva la parte administrativa donde también se terminan las actividades, además de las pérdidas de trabajo para las familias y todo”, puntualizó.

Por último criticó el actuar frente a este tipo de hechos y las víctimas, “los medios nacionales de comunicación están más preocupados de que si comen o no comen los constituyentes que de las cosas reales que están pasando, donde la gente está quedando sin trabajo con esto, y en la parte del lago Lanalhue, que es una zona hermosa pero está destruida por el terror, por el miedo frente a estos hechos. Además, ninguna autoridad se ha acercado a hablar con nosotros, y parece que ellos solamente se comunican a través de la prensa, porque ellos no se acercan para hablar, y ni siquiera saben que existimos al parecer”, finalizó.