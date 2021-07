Los Ángeles: Hoy será el último adiós a “El Gitano”

Tres personas perdieron la vida a causa de un accidente de tránsito que se registró durante la madrugada de este domingo en la autopista que une Talcahuano y Concepción. Uno de ellos, fue el reconocido cantante angelino Claudio Valdés, “El Gitano”, de 29 años, quien adquirió popularidad al participar en el programa de televisión Talento Chileno, donde brilló por su humildad y gran voz.

Precisamente su talento y calidad humana lo ha hecho merecedor de una serie de homenajes póstumos de parte del mundo artístico y de sus más cercanos, que lo velan en la parroquia san Juan Bautista de Los Ángeles.

Diario La Tribuna llegó hasta el lugar para conversar con sus cercanos y familia, quienes confirmaron que hoy martes 27 de julio a las 11:00 de la mañana en el Cementerio General de Los Ángeles, se realizará el funeral del conocido artista urbano. Anterior a esto, se realizará una misa a las 10 de la mañana en la misma iglesia, ubicada en la población O’Higgins, para después trasladar los restos al camposanto.

Una de las amigas del cantautor nacional, Tamara Jiménez, señaló que “fue una noticia inesperada para todos, pero tengo que resaltar que siempre humilde con su guitarra nos alegraba a todos y me quedo con una de las frases que siempre él decía que hay que seguir los sueños y se nota el gran cariño que le tenía la gente”.

Además, en el lugar se hizo presente uno de los profesores que tuvo Claudio Valdés en el liceo Industrial de Los Ángeles, Eduardo Burgos, quien lamentó la pérdida señalando que “yo conocí a Claudio muy jovencito cuando ingresó, lo recibí en primer año como profesor jefe, posteriormente en segundo año y más tarde se fue a la jornada intermedia por la noche”.

El académico que ahora se encuentra jubilado, indicó, que “lo conocí mucho en las salas de clases en el patio específicamente, ya que yo siempre me iba al patio a estar con mis alumnos y fui descubriendo en él la veta artística, de tal manera que se inició el taller de animación y canto en el liceo Industrial de Los Ángeles y que duró por más de 15 años para que los jóvenes entregaran sus habilidades musicales”.

Burgos agregó que “es una pérdida importante, ya que fue un gran amigo, una gran persona, un muchacho muy respetuoso. Como unidad estudiantil estamos muy tristes, ya que hace poco tiempo se nos fue otro alumno y que también era cantante y ahora Claudio, y realmente aún no lo asumimos”.

Uno de los amigos que participó en la despedida de este joven artista fue Matías Álvarez, quien manifestó que “más que nada le cantó a él, porque me chocó el tema, me partió el alma y siempre me va a quedar marcado en la vida porque teníamos muchas cosas en común sobre todo en lo musical”.

Álvarez sostuvo que “en la despedida de ‘El Gitano’ voy a tocar con su guitarra y pretendo cantarle una canción que salga de todo corazón para un grande de la música”.

Cabe señalar que son varias las personas que han llegado a despedir los restos de este joven artista angelino en la parroquia ubicada en calle Las Salvias 1245 en la parte norponiente de la comuna de Los Ángeles.