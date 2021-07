Jet!: El proyecto que promueve y apoya emprendimientos tecnológicos y creativos

Óscar Iraira, cofundador del Instituto de Robótica, y Francisco Véjar, director de la empresa, crearon un proyecto denominado Jóvenes Emprendedores y Tecnológicos (Jet!).

La iniciativa busca apoyar el emprendimiento nacional y regional para tecnologizarlo y así enfrentar de mejor manera la industria 4.0.

El proyecto Jet! tiene como objetivo entregar un programa educativo, completamente gratuito, para el apoyo de emprendedores con bases digitales y los que deben digitalizar a futuro sus negocios.

Al respecto, Francisco Véjar indicó que “la industria 4.0, estadísticamente, hará desaparecer el 50 por ciento de los trabajos en Chile, es decir, es una flota completa de labores que será reemplazada por máquinas inteligentes, procesos de automatización, plataformas, etcétera”.

En materia educativa, los contenidos que se entregan en la plataforma Jet! involucran cuatro áreas, que son innovación, emprendimiento, tecnología y creatividad.

La iniciativa está enfocada en jóvenes desde la enseñanza media a los primeros años universitarios, sin embargo, Vejar aclaró que “los contenidos van a ser entregados para cualquier persona joven y no tan joven que requiera aprender sobre esto. Se llama Jóvenes Emprendedores y Tecnológicos porque principalmente los que se van a enfrentar a este cambio son los jóvenes entre enseñanza media y primeros años de universidad. Sin embargo, la invitación es para todos”.

Algunos de los aspectos tecnológicos que aborda el proyecto son plataformas para emprender, aplicaciones móviles, inteligencia artificial y cómo hacer uso de ella, así como conocer plataformas para hacer prototipos de base tecnológica, entre otros.

En relación al trabajo realizado en la región, Óscar Iraira comentó que “queremos descentralizar lo que está en Concepción y llegar a más sectores. Creemos que en Los Ángeles y sus alrededores tienen un alto potencial donde podemos entregar estar herramientas para ayudarlos a enfrentar de buena forma estos cambios”.

En la misma línea, Véjar añadió que “un joven que no está en una ciudad capitalina, donde no puede encontrar charlas, conferencias o talleres, se pierde. Por eso en las provincias no hay mucho apoyo y se pierden sus habilidades. La mayoría de esos jóvenes emigran y esos talentos se quedan en las capitales. En Los Ángeles el año pasado, como Instituto de Robótica, estuvimos capacitando a docentes del Liceo “El Huertón”. Eso lo suspendimos por la pandemia, pero hicimos un programa para enseñarles herramientas para emprendimientos y tecnologías. Hemos trabajado con colegios en Concepción, Coronel, Candelaria, entre otros lugares. Llevamos ya seis años trabajando con el Instituto de Robótica.

Los contenidos de la plataforma Jet! se pueden obtener de manera online y gratuita. Las personas que deseen acceder deben registrarse y podrán obtener contenido educativo en distintos formatos.

METODOLOGÍA DE EMPRENDIMIENTO

Los contenidos de la plataforma están diseñados para hacer que el proceso de emprender sea una actividad dinámica y transformadora.

En el sitio www.jovenesemprendedorestecnologicos.com se encuentran disponible cápsulas de contenido online que buscan educar a los participantes en distintas áreas, abarcando distintos medios digitales para cubrir todo tipo de contenidos.

De acuerdo a lo expuesto en la presentación ejecutiva del proyecto, uno de los objetivos de Jet! es instalar una línea metodológica para emprendimiento tecnológico completamente gratuita.