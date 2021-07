Héroes anónimos: conformaron su propia brigada de emergencias en Saltos del Laja

En el mes de octubre del año 2019 un incendio destruyó las instalaciones del tradicional local comercial “El Parroncito”, en el sector de Saltos del Laja. La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de las comunas de Los Ángeles y Cabrero quienes, a pesar de los esfuerzos desplegados, no lograron impedir la destrucción del inmueble.

Este hecho generó que un grupo de personas que viven en este sector turístico tomaran la decisión de iniciar un equipo de emergencia propio, como una primera línea de respuesta. De esta forma se pudo responder a un anhelo de años de la comunidad de contar con un servicio de emergencia en la zona, acortando así los tiempos ante incendios estructurales o rescates en las caídas de agua o accidentes en los alrededores.

La “Brigada contra Incendios y Rescate Jorge Berthet: Voluntad y Sacrificio” de los Saltos del Laja, es una agrupación que reúne alrededor de 18 voluntarios. Nace el 23 de mayo de 2020, y desde entonces trabajan postulando a diversos proyectos, que les permita adquirir la implementación necesaria para acudir a las emergencias, en este visitado lugar turístico, de la provincia de Biobío.

A UN AÑO DE SU INICIO

Diario La Tribuna conversó con el presidente de la Brigada contra Incendios, Luis Gómez, quien relató que “esta brigada, para llegar a lo que somos ahora, se intentó realizar en tres oportunidades. La primera fue el año 1995, donde se quiso conformar por parte de don Jorge Berthet, por lo que llevamos su nombre en honor a él. Luego, el año 2016 cuando tratamos, pero no hubo voluntarios para conformarla, y el año 2019 se empezó de nuevo con este tema, y todo se debió al incendio en El Parroncito, por lo que nos activó como vecinos para poder ayudar a la comunidad. Nuestra idea es entregar ayuda de manera voluntaria y sin recibir nada a cambio”, comentó.

Asimismo enfatizó que los implementos que poseen para las labores de emergencia, se han obtenido gracias a la misma comunidad que les ha entregado ayuda. Por otra parte, han recibido donaciones de los voluntarios, quienes realizan una labor que es preventiva, y no reemplaza la labor del Cuerpo de Bomberos. “Nosotros –principalmente- atacamos el amago de incendio para que no se propague y, además, actuamos debido al tiempo de respuesta del Cuerpo de Bomberos en Los Ángeles, que, por la distancia, demoran entre 35 a 45 minutos en llegar, por lo que de la fecha en que llevamos funcionando que es poco más de un año, tenemos una asistencia a unas 45 emergencias más o menos. Nosotros como estamos insertos en el lugar vemos el aumento de la población y nuestros voluntarios son todos de la zona, sino no tendríamos el tiempo de respuesta que es entre 5 a 10 minutos”.

RÁPIDA COLABORACIÓN

Uno de los voluntarios de la Brigada de los Saltos del Laja es Patricio González, quien además es secretario de la entidad, señaló que están en constante aprendizaje para responder a las emergencias de sus vecinos. “Siempre conversamos con nuestros compañeros que tratamos de ir aprendiendo algo más, ya que muchos llegamos sin conocimiento, y cada vez tratamos de superarnos y usar el conocimiento de nuestros trabajos, eso lo usamos a favor de la brigada. No se trata de llegar y salir a un incendio ya que se requiere equipamiento, y nosotros ahora tenemos lo más básico y se requieren muchas cosas más, entonces igual tratamos de estar con nuestra gente. Somos reconocidos por lo mismo, ya que la gente siente que ante cualquier emergencia que se genere, no tan solo un incendio, sino que, ante cualquier cosa, nosotros vamos a estar ahí”.

El voluntario profundizó en la necesidad de la comunidad de tener un tiempo corto de respuesta ante un incendio, comentando que “nosotros tenemos un tiempo de cinco minutos en un área de seis kilómetros, entonces a veces una casa de material ligero en 10 minutos no hay mucho que hacer, entonces la gente queda conforme porque nosotros tratamos de salvarle sus cosas, y cuando llegamos rápido al incendio, ellos quedan más que contentos”.

Por último, la voluntaria Ana Arteaga destacó la experiencia de esta labor, señalando que “ha sido una experiencia agradable, y difícil a la vez, porque uno tiene que estar contra los altos y bajos que tiene esta linda labor, porque no es remunerada, pero es una bella experiencia, y esperamos no fallarle a nuestros vecinos que es lo más importante, y eso es un logro que tenemos y esperamos seguir adelante y lograr muchas cosas más gracias a nuestros vecinos”, finalizó.