Destacan medida que revierte recorte presupuestario de gobernadores regionales

La Asociación de Municipalidades de la región del Biobío emitió en los últimos días una declaración sobre la disminución de recursos para los gobernadores regionales, y que también afectaba a la región en un monto aproximado de más de 16 mil millones de pesos.

Frente a esta situación, la Asociación emitió un comunicado rechazando esta medida, lo que trajo una respuesta desde el nivel central durante la jornada de este lunes donde el gobierno revirtió el decreto que reducía el presupuesto de gobernadores regionales, esto a dos días de asumir esta nueva figura regional en los distintos puntos del país.

Esto generó las reacciones de parte de los representantes de la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío, además del electo gobernador regional, quienes destacaron la importancia de mantener los recursos para la ejecución de proyectos en las regiones, y la presión ejercida desde los municipios para lograr este revés.

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES

En su calidad de vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Jorge Rivas alcalde de Mulchén valoró esta medida que fue revertida desde el nivel central, donde indicó que “creo que es muy bueno que el gobierno haya tomado una acción de corregir su mala decisión anterior como era reducir el presupuesto a los gobernadores regionales, y en ese sentido nosotros como organización de municipalidades de la región del Biobío lo hicimos ver al Presidente de la República, a través de un documento que le enviamos, y me imagino que también tuvo la presión de los alcaldes y alcaldesas del país porque en definitiva era una mala decisión el hecho de reducir los presupuestos era -sin duda- dejarlos de manos atadas y con poca acción”.

En esa misma línea agregó que “lo que queremos nosotros es que tenga más recursos, que tenga también más competencias, y que en definitiva pueda gobernar para el territorio que fue elegido, y yo espero y tengo la esperanza de que esa forma de administrar la región no se va a comprender si no es trabajando para todas la comunas que somos parte de la región del Biobío, así que yo tengo plena esperanza de que así va a ser, se va a trabajar con la descentralización, no solo desde Santiago hacia la capital regional, sino que desde la capital regional también a las demás provincias y comunas, y por supuesto yo espero que esas decisiones beneficien a nuestra comuna en Mulchén”.

PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORDILLERANOS

Quien también se refirió a este hecho fue el alcalde de Santa Bárbara Daniel Salamanca, quien en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos –Amcordi-, indicó que “ante un hecho que dice relación con la rebaja del presupuesto regional en 16.666 millones para ser traspasados a la Delegación Presidencial que se instalará a partir del 14 de julio próximo, decidimos hacer un comunicado público los alcaldes que conformamos la Directiva Regional de Municipios de la Región del Biobío y hacer tomar conciencia al gobierno de que esta era una pésima acción en sentido de que este proceso de descentralización justamente consiste en que los gobiernos regionales tengan autonomía, pero que no vean perjudicados sus presupuestos, que no vean que de nuevo este es intervenido por el Estado, y la idea es defender los intereses de la comunidad y los intereses de este territorio para evitar y empeorar las condiciones de desigualdad territorial existentes en esta región”, indicó.

GOBERNADOR REGIONAL BIOBÍO El gobernador regional electo, Rodrigo Díaz valoró que se mantuviera el presupuesto para las gestiones que comenzarán los gobernadores en todo el país, donde destacó la importancia de los recursos para el inicio de sus funciones. En este caso indicó que “he escuchado las declaraciones que ha hecho el ministro Cerda en orden a revertir la rebaja presupuestaria que se había decretado por la Dirección de Presupuestos el pasado cinco de julio, y en el caso de la región del Biobío se nos estaban privando de más de 16 mil millones de pesos. Celebro que se haya reconsiderado esta rebaja presupuestaria, que claramente perjudicaba el trabajo de los gobiernos regionales de todo el país, y de la región del Biobío también, y lo veo como un primer éxito de la organización que hemos constituido las y los gobernadores regionales, esta rebaja que se revierte y que esperamos que llegue prontamente y documentalmente, es el primer éxito que tiene la representación de los gobiernos regionales en esta Asociación de Gobernadores Regionales de Chile”, puntualizó.