Camioneros advierten movilizaciones por nuevos ataques incendiarios en Ruta 5

“Chicos, para que tengan cuidado, aquí en Pidima nos están disparando”. Así comienza el relato a través de un audio de whatsapp que enviaba un conductor de camión la madrugada de este lunes a sus colegas al transitar por la Ruta 5 Sur, en donde cinco camiones fueron quemados por desconocidos que intervinieron la ruta a la altura del kilómetro 584, y donde sus conductores también fueron atacados a balazos, registrando al menos uno de ellos una herida de proyectil en su mano.

Este nuevo ataque generó la reacción del gremio de dueños de camiones de Los Ángeles, quienes lanzaron fuertes críticas ante los reiterados hechos de violencia de los cuales han sido víctimas los conductores, y donde enfatizaron que los ataques se han recrudecido, a tal punto que en los últimos meses han comenzado a recibir disparos a quemarropa a las cabinas de los camiones y de manera directa a sus conductores.

Esto se suma al trabajador forestal herido de gravedad el pasado viernes en un enfrentamiento entre carabineros y desconocidos, que dejó como saldo un fallecido, que posteriormente fue identificado como Pablo Marchant, un joven con domicilio en la región Metropolitana y que no es de ascendencia mapuche.

ASOCIACIÓN DE DUEÑOS DE CAMIONES LOS ÁNGELES

El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Los Ángeles, Freddy Martínez se refirió al nuevo ataque incendiario de la madrugada de este lunes, donde precisó que se habían presentado atentados previos, pero en caminos interiores. En este caso, confirmó que un conductor registró una herida a bala en una de sus manos, además de las lesiones presentadas por los otros camioneros, quienes fueron atendidos en las primeras horas del lunes.

En particular Freddy Martínez indicó que “nuevamente se repite la violencia de esta gente que nos está disparando a la cabeza y a la cabina de los conductores, y esto ya no es atacar los camiones, las rampas y los carros, sino que los que más nos afecta es que están atacando a los conductores, y eso es tremendamente grave. Hemos tenido reuniones ante todas las autoridades, con el coordinador de la Macrozona Sur, con los intendentes de la región del Biobío y La Araucanía, con el mismo ministro del Interior, en donde le hemos planteado que esto es una escalada terrorista con personal paramilitar que nos está disparando con fusiles de guerra calibre 762, y esto no para y sigue. Hemos evitado incluso pasar de noche, pero esto fue despuntando el alba a las seis de la mañana, cuando los camiones comienzan su servicio, y a pesar de seguir las normativas de Carabineros y las policías nos han entregado de pasar de noche, ahora pasamos de día, pero nos disparan igual, entonces acá no vemos voluntad de ponerle atajo a esto”.

En esa misma línea agregó que los acuerdos llevados a cabo con el gobierno en la implementación de mayores medidas de seguridad como drones y zonas de descanso no se han cumplido hasta la fecha, y enfatizó que “nosotros lo única herramienta que tenemos para defendernos es no seguir circulando, paralizar. Estuvimos siete días parados el año pasado en la carretera sin hacer ningún daño para que se visibilizara el problema, y salió un petitorio de acuerdo para invertir en material para resguardar la zona, y reforzar las policías, pero las policías tiene sus carros destruidos y no están en condiciones de operar, y una flota que está al mínimo, y por eso no vemos resguardos”, enfatizó.

Por último el representante del gremio de transportes indicó que “no se descarta ninguna manifestación, no se descarta nada, estamos en estado de alerta, estamos todos conversando ya que la gente está muy inquieta y la verdad es que, parece que la única herramienta que nos dejan para poder actuar es la que conocemos, y es parar nuestras máquinas”.

FENASITRANSFOR

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal –Fenasitransfor- Heriberto López, quien se refirió al estado del trabajador forestal herido el pasado viernes en la comuna de Carahue, donde indicó que “primero que nada, dar gracias a Dios que don Ceferino está estable dentro de su gravedad, y esperamos que se recupere pronto. Lamentamos también la pérdida de una vida, de un joven que perdió la vida en este enfrentamiento con carabineros, y en donde en nuestra condición de cristianos no podemos pensar distinto”.

Al ser consultado por los trabajadores afectados hasta la fecha, López precisó que “afectados directamente por heridas graves y menos graves deben ser a lo menos unos 20 o 25 trabajadores, donde hemos tenido heridos graves, además de cuatro fallecidos, quienes no necesariamente han sido trabajadores forestales, pero sí trabajadores de la zona que en ese minuto lo único que hacían era ganarse la vida respecto al minuto de cuando fueron baleados”.

El presidente de Fenasitransfor además hizo un llamado debido a esta disputa en donde indicó que “el llamado que hacemos nosotros como representantes de trabajadores forestales es el cese de la explotación de estos predios mientras discuten su pertenencia las forestales con las comunidades, porque los único que corren el riesgo son los trabajadores que tiene que estar obligados a ir, porque sus empleadores no han tomado una determinación seria de salvaguardar su vida, y hay una responsabilidad de esos empleadores, y que no toman las medidas necesarias para resguardar su seguridad, y por otro lado está la discusión que se genera en la pertenencia de territorio en donde siempre han vivido las comunidades mapuches”.