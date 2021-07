Atleta angelino Andrés Acuña se alista para el primer campeonato máster del 2021

“Este torneo que se realizará durante el mes de octubre los días 16 y 17, en la ciudad de Chillán es de gran relevancia ya que es la única competencia de nivel sénior que se realizará este año. Y sin duda es un punto de inflexión donde pretendo obtener un gran resultado, ya que me he estado preparando para competir. La última instancia de este tipo que se realizó fue un nacional en diciembre de 2019, en la cual yo salí campeón en tres categorías. Y bueno desde ahí que no se ha vuelto a realizar un campeonato importante”, relató Andrés Acuña destacado atleta angelino.

El corredor quien ha cosechado una carrera célebre llevando con gloria la tricota provincial por toda Europa, retornó a Los Ángeles en 2019, posterior a vivir más de una década en España.

En Chile ha conseguido seguir ratificando su categoría deportiva participando en diversas competencias e incluso batiendo a sus 47 años un récord nacional en los 10.000 metros planos categoría máster.

Cabe recordar que el nacido y criado en la capital de Biobío se inició en el atletismo aproximadamente a los 18 años de edad, formando parte de las filas del Club Unión Mano Los Ángeles bajo las órdenes de Raúl Guarda, logrando en un solo año el tercer puesto en el Campeonato Nacional Juvenil de Chile 1990 en la distancia de 5000 metros.

En 1997 se radicaría en Cataluña, donde ha sido monarca en cuatro instancias del Cursas de Muntanya por la Federación Catalana d’Atletisme en 2003, 2004, 2005 y 2007.

RETORNO

Debido a los meses en que Los Ángeles estuvo en cuarentena y bajo estrictas restricciones sanitarias Acuña debió posponer de forma obligada su ritmo de entrenamiento, el cual ha retomado nuevamente con miras a esta nueva instancia competitiva.

“Ahora nuevamente estoy realizando kilometraje en carreteras y prontamente volveré a acercarme a la pista atlética del estadio angelino. Muchas veces del club CALA me han invitado, ahora que tengo este nuevo compromiso volveré al entrenamiento riguroso”, relató Acuña.

El destacado deportista también se refirió a las restricciones ligadas a la práctica deportiva, explicando que es importante que existan los espacios dedicados a la actividad física, siempre y cuando se cumplan estrictamente todos los protocolos sanitarios.

SEMILLERO DEPORTIVO LOCAL

Respecto a la proyección del atletismo angelino de forma general, el sobresaliente corredor relató que existe un gran potencial en la nueva generación de atletas locales.

“Estos jóvenes se han vuelto en referentes regionales y nacionales, su trabajo está siendo muy bien valorado sobre todo a su corta edad. Me gustaría hacer hincapié en Brayan Jara, quien hace poco tuvo la terrible pérdida de su padre. En este contexto para poder ayudarlo, me he acercado a hablar con su entrenador Raúl Guarda, para proponerle la idea de llevarlo a Barcelona y competir en los campeonatos europeos, para que pueda subir su nivel con un nuevo roce internacional” aseveró Andrés Acuña.

DESDE LA FORMACIÓN

Respecto a la proyección del atletismo angelino de forma general, el destacado entrenador Raúl Guarda quien ostenta más de 30 años formando corredores en el Club Atlético Los Ángeles relató que, “esperamos decir presente en los Panamericanos de Santiago 2023, junto a la marchistas Anastasia Sanzana y Daniela Parra. Relativo al atletismo queremos estar con Alfredo Toledo y Brayan Jara. En tanto en la maratón Johanna Rivas será quien estará trabajando para representarnos. Estamos enfocados en lograr decir presente en esta instancia internacional”.

Históricamente el único angelino que ha logrado participar en una instancia panamericana fue Cristian Bascuñán quien durante el año 2007 formó parte del Seleccionado nacional que viajó a Brasil.