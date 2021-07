Alarmante aumento de atenciones a mujeres víctimas de violencia en la provincia

Un preocupante aumento de atenciones de mujeres víctimas de violencia se registró en la provincia de Biobío durante este 2021. Las cifras entregadas por el Servicio de la Mujer y Equidad de Género en la región de Biobío dan cuenta de un crecimiento de un 285%, pasando de 272 casos el año 2020, a 776 durante este 2021.

La región del Biobío registró un femicidio consumado, además de seis hechos frustrados, de los cuales cuatro corresponden a la provincia de Biobío, por lo que autoridades realizaron una campaña en el sector de la Vega Techada de Los Ángeles para potenciar el llamado a denunciar estos actos de violencia.

CAMPAÑA SERNAMEG

Lissette Wackerling, directora de Sernameg en Biobío, encabezó la campaña remarcando la importancia de denunciar. “En la región llevamos un femicidio consumado este 2021 y seis femicidios frustrados, cuatro de ellos corresponden a la provincia de Biobío, por eso es tan importante que hoy día estemos entregando esta información y este mensaje de la prevención de violencia. Decirles también que la semana pasada lamentablemente tuvimos cuatro casos de violencia en su manifestación más grave que es el femicidio frustrado, y claramente que hay una situación que nos está preocupando en la provincia de Biobío”.

Wackerling puntualizó que se ha registrado incremento este año en relación a las atenciones de mujeres víctimas de violencia, que son inquietantes. “A nivel provincial en nuestros Centros de la Mujer, en el primer cuatrimestre del año 2020 atendieron a 272 mujeres víctimas de violencia, y en este cuatrimestre del año 2021 estamos con una cifra de 776, claramente hay un aumento considerable también, pero por otra parte, es positivo visibilizar los casos ya que nos permite llegar de manera oportuna con la atención psicosocial y jurídica”, precisó.

SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

También presente en la actividad, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marissa Barro se refirió a estos casos de violencia que han afectado a mujeres en la provincia, señalando que “durante esta pandemia, los índices de violencia se han visibilizado más que nunca, ha aumentado mucho la violencia, por lo tanto para nosotros es muy importante el trabajo de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, y para eso tenemos que recorrer toda la región e involucrar a todos los actores, y hoy día quisimos venir a la provincia de Biobío en atención a los últimos sucesos y casos de connotación ocurridos la semana pasada, tenemos cuatro casos de femicidio frustrado, además estuvimos en Nacimiento otorgando patrocinio y poder a una de estas víctimas.

En esa misma línea, Barro hizo un llamado a quienes por miedo u otros motivos no se atreven a denunciar, a que busquen ayuda cuando son víctimas de estos hechos. “Lamentablemente lo que ocurre es que las víctimas no se atreven a denunciar, no quieren que las patrocinemos, que las apoyemos, esto por miedo, por vergüenza, por culpa o porque no tienen una red de apoyo, entonces es importante y el primer mensaje es que las mujeres hagan las denuncias porque tenemos los profesionales, contamos con los dispositivos y canales de ayuda y apoyo, pero si no sabemos dónde están esas mujeres, no las podemos ayudar”, precisó.

GOBERNADOR PROVINCIAL

En la misma línea, el gobernador de Biobío, Ignacio Fica, enfatizó en el llamado a que la comunidad en general pueda realizar las denuncias cuando sean testigos de este tipo de hechos que afecten a las mujeres. “Aquí hay que dejar algo muy claro ya que si bien es cierto las mujeres que son violentadas por estos hombres tienen una responsabilidad de denunciar o no, pero acá las vecinas y vecinos tienen una tremenda responsabilidad consigo, necesitamos que el entorno de estos núcleos familiares que observan hechos de violencia nos ayuden también a poder visibilizar este tipo de situaciones, poder alertar a nuestras policías, poder alertar también a nuestras autoridades que este tipo de situaciones están ocurriendo en su barrio, porque es la única forma de poder evitar finalmente que una mujer pierda su vida”, precisó.

VISITA A VÍCTIMA EN NACIMIENTO

Durante la mañana de este jueves las autoridades además realizaron una visita a la comuna de Nacimiento a la mujer que fue víctima de un hecho de este tipo, cuando fue atacada por su ex pareja en una vivienda de calle Los Copihues, en donde incluso su agresor intentó incendiar la estructura, dándose posteriormente a la fuga. Gracias a la oportuna denuncia de vecinos, el hombre fue detenido por Carabineros y actualmente se encuentra en prisión preventiva, por lo que se confirmó el inicio de un proceso legal en contra de su agresor.