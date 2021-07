Los Ángeles es la tercera comuna con mayor cantidad de personas en situación de calle en la región

La última encuesta Casen en pandemia 2020 dada a conocer este lunes en nuestro país, reveló que la pobreza en Chile subió hasta alcanzar los dos dígitos, posicionándose en un 10.8%, esto según los datos recopilados entre octubre de 2020 y febrero de 2021.

La situación a nivel regional además revela que Biobío presentó una tasa de pobreza por sobre el promedio nacional con un 13.2% junto con Tarapacá (14%), Ñuble (14.7%) y La Araucanía con un (17.4%).

En el caso de Los Ángeles, la capital provincial es la tercera comuna de la región con mayor cantidad de personas en situación de calle, siendo superada por Concepción y Talcahuano.

Los datos entregados esta semana reflejan la compleja situación que han vivido familias de la región de Biobío por el efecto de la pandemia durante los últimos meses, lo que se ve reflejado en ciertos espacios céntricos de la capital de la provincia de Biobío, donde grupos de personas con diversas especies ligeras, han improvisado refugios para afrontar las lluvias y fríos del invierno.

REFUGIOS IMPROVISADOS

Diario La Tribuna realizó un recorrido por el centro de la ciudad para conversar con parte de las personas que se encuentran en situación de calle, y que forman parte de la pobreza más extrema de nuestra comuna. En conversación con Milton Méndez, quien pernocta en la intersección de calle Colón con Lautaro, en una improvisada vivienda que han instalado junto a otras dos personas, se pudo conocer parte de esta realidad presente en el centro angelino.

Milton, oriundo de Lautaro, relató que siempre se acompaña de sus perros Laica, Cholo, Diana y el Van Damme, los cuales le ayudan a dormir más calentito en estas frías noches de invierno. Agregó que de manera frecuente reciben ayuda en alimentos o elementos que permiten resguardarse del frío como frazadas y ropa de invierno, y además, comentó que no se ha ido a los albergues habilitados debido a que no puede dejar a sus perritos botados en la calle, ya que “sufro igual que ellos”. Además, Milton agradeció a las personas que siempre le entregan insumos y dinero, ya que con eso puede pasar el día a día y también alimentar a sus mascotas, que para el son como sus hijos, enfatizó.

Milton Méndez

En calle Lautaro, poco antes de llegar a calle Almagro, nos encontramos con otra especie de “pieza” improvisada en el frontis de un edificio, en donde vive Luis Ahumada, quien al conversar con el diario de la provincia de Biobío comentó que tiene familia en las cercanías de Los Ángeles. Relató que algunas personas que hoy viven en situación de calle “es por varias razones como el alcohol, las drogas, o porque no cabemos en la familia y no podemos encontrar otra manera, y a veces nos ponemos a trabajar en parches curitas o pañuelitos y con eso sobrevivimos en la noche para poder comer o estar un poquito bien. La gente igual a veces nos ha regalado frazaditas y cositas de repente nos viene a dejar el Hogar de Cristo, y gracias a ellos o sino quizás ahora estaríamos bajo tierra con estos fríos” recalcó. A lo anterior agregó que no espera ayudas en dinero, solamente alimentos o ropa para esta época del año, y así poder sobrevivir a las bajas temperaturas.





TRABAJO SOCIAL

Para conocer detalles del trabajo que se realiza en la comuna contactamos a la coordinadora de programas sociales de la municipalidad de Los Ángeles, Carolina Soto, quien entregó detalles del trabajo en el albergue municipal, y donde confirmó que se extenderá la cobertura en un 100% en comparación a los cupos actuales. Agregó que existe una tendencia al alza en personas en esta condición, posicionándose en el tercer lugar a nivel regional en cantidad de personas en situación de calle.

En particular, Carolina Soto precisó que “Los Ángeles es una comuna que ha ido en crecimiento en relación a las estadísticas a personas en situación de calle, y es por esto que el ministerio ha puesto mayores recursos a la comuna, y ya tenemos tres albergues más el Hogar de Cristo habilitados y el código azul, entonces hay mayor preocupación debido a que somos la tercera comuna con mayor población de personas en situación de calle en la región, está Concepción, Talcahuano y nosotros, entonces hay una preocupación mayor debido a que hemos tenido mayores estadísticas”, precisó.

Por último, la coordinadora enfatizó que desde el próximo 21 de julio el albergue municipal ubicado en Bulnes 746, que es un programa en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, duplicará sus cupos disponibles, pasando de 20 a 40 cupos, en un lugar que cuenta con las condiciones para aquello: “nosotros tenemos en el espacio vacantes, es grande, amplio, así que están los espacios adecuados para poder tener las medidas preventivas para que ellos no estén tan cerca y todo se pueda generar para evitar el tema de los contagios”, finalizó.