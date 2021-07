Locaciones de san Rosendo y Laja resaltan en estrenado video “El Viejo Bar” de La Rox

“El viejo Bar” el single de la nueva producción de la artista del Biobío “La Rox”, y el tercer sencillo del su disco “Buenos Aires para Chile” y cuyo video clip fue estrenado este sábado 03 de julio por multiplataforma (Facebook Live y Youtube), acompañado de la sabrosa audiencia de quienes han seguido su carrera, en estos años de trayectoria ininterrumpida y complementada con sus múltiples dotes de periodista y gestora cultural, cumplió más de 500 reproducciones en su primer día.

Roxana Pardo, o “La Rox” como ya es reconocida en los escenarios del Biobío, se lanzó a fines de 2019 a la producción del disco “Buenos Aires para Chile” catalogado por ella como una consolidación personal de un camino avanzado, “es registrar en un disco la forma de cantar que me apasiona que es el Blues Rock, un tipo de música que me ha influenciado fuertemente, y también representa hacer realidad un sueño que fue haber ido a hacer música a Argentina…este disco es importantísimo para mi carrera, ya que es el que me abrió las puertas en Latinoamérica” cuenta la orgullosa matriarca.

La honestidad y pasión con la que La Rox ha seguido su carrera se refleja en cada “kilometraje” avanzado, sobre todo con la fineza y templanza propia de un estilo que, ella misma ha bautizado como “Rock Blues Rutero”, y que maduró en esta producción que sobrevoló los embates de un inminente estallido social y post crisis sanitaria, y que materializó con mayor arraigo una producción de la cual “La Rox” se siente más que orgullosa.

La pandemia y sus restricciones, fueron los ingredientes que sazonaron la creación del video clip de “El Viejo Bar”, el cual despeja la necesidad de salir a recorrer y disfrutar de pasajes locales de juventud de la Provincia del Biobío, que en tiempos de encierro cobraron vida propia, como lo es Casa de Maquinas, Carbonera, miradores y cerros de San Rosendo, la laguna “El Pillo” y “La Señoraza” de Laja y los ríos Laja y Biobío, y que emulan el pasado “callejeado” de los inicios de alguna comarca errante de músicos del Biobío. Con la dirección audiovisual comprometida pero a distancia de Jaime Medel, quien ha sido productor de otras entregas audiovisuales de la cantante, la producción general de Roxana Pardo y la grabación in situ de su comprometida familia “El Viejo Bar” muestra en 03´06 minutos la enraizada virtud musical de una cantante que sabe que en estas producciones siempre hay que salvar la pasión “Los trenes son parte importante de mi inspiración como mujer y artista. La portada de Buenos Aires para Chile representa eso, el viaje, la búsqueda, nostalgia y mística…y bueno, las locaciones son un tributo a mi lugar de inicio, mi camino y mi visión”, comenta convencida.

Fue así como una difusión “indoor” potenció cada canción de esta producción “las canciones son las que mandan, como un palpitar constante…el poder llegar por medio de un computador o un teléfono y darte a conocer a otros países y a un nuevo público es desafiante, y como equipo aceptamos ese desafío con mucha certeza que era la manera de obtener buen resultado”, sentenció. Tal convicción, que a pesar de la revuelta social con síntomas de un “irse pa dentro”, facultaron a La Rox de todo lo contrario “La producción del disco demuestra que a pesar de las barreras y dificultades, es posible pensar en un futuro…es unir a países diversos como Chile y Argentina en la creación, y en dar vida dentro de tanta oscuridad”, manifestándolo como un regalo.

Buenos Aires para Chile, fue producido por el argentino Hernán Tamanini, blusero, guitarrista, productor y también cantante. Gracias a este acercamiento internacional, la artista logró darse a conocer en nuevos países como Argentina, Colombia, México y Perú, especialmente por medio de la canción “Ay de mí”, uno de los temas que encabeza “Buenos Aires para Chile”.

“La Rox”, disfruta de sus logros que ya son senda recorrida en su prominente carrera que ha sido resguardada por la esencia de su tierra “en una de las tomas de El Viejo Bar…me paré en la línea del tren y dije…la música es el camino que elegí desde siempre…aunque a veces éste se haya alargado y alejado un poco….siempre confluyó en lo que hoy soy, con sus tiempos y destiempos, con sus bemoles, y silencios, finalmente se fusionó la periodista que soy con la música y la autoría propia…un camino que me gusta…siento que he vivido tanto y no me arrepiento de nada”, comenta con decisión, pues uno de sus sueños una vez resguardada la crisis sanitaria es expandir sus ya bellas alas y salir a cantar a otros países, y escenarios, desde Chile, pasando por México, Argentina, etc. “tengo músicos maravillosos, y estoy armando un set list de canciones que están a un nivel de grandes escenarios internacionales como un Lollapalooza o el Vive Latino… los finales no existen…los límites tampoco”, finalizó.