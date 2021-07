Convencionales Constituyentes de Biobío se comprometen a llevar sesiones a regiones

Tres de los cuatro convencionales del distrito 21 – que abarca a las provincias de Biobío y Arauco, además de Lota – fueron contactados ayer en la instalación del cuerpo colegiado.

Luis Barceló, que postuló como independiente en un cupo del PPD, abogó para tener una “participación real y efectiva y para eso tenemos que sacar la convención a regiones, a provincias, a comunas”.

A su juicio, para poder hacerlo será necesario ver el tema presupuestario con el Ministerio de Hacienda: “Evidentemente, con los 600 millones de pesos para participación ciudadana, no nos alcanza”, acotó.

La idea, a su juicio, es que la convención “pueda funcionar en provincias en varias ocasiones y que muchas comisiones puedan participar y reunirse con las comunidades. No puede hacerse a puertas cerradas. Por lo menos, en mi caso, estaré trabajando permanente en mi región para explicar los estadios del proceso, para explicar lo que sucede en casa momento”.

Vanessa Hoppe, que fue la primera mayoría en el distrito 21 en las elecciones de convencionales constituyentes, también planteó “una convención itinerante que pudiese estar en los territorios. No sabemos si eso va estar estipulado en el reglamento pero personalmente me comprometo a ir los territorios y participar en asambleas”.

Abogó para llevar a cabo asambleas “y me he dispuesto a darme la vuelta y estar en esos espacios que se realicen en comunas, pueblos y ciudades del distrito. Para mí es muy importante que la organización surja desde los territorios y voy a poner toda mi voluntad de estar ahí, de estarme movilizando, aunque no sea un principio que quede dentro de la constituyente”.

Por su parte, Javier Fuschlocher, representante del movimiento Independientes No Neutrales, aseguró que sus principales esfuerzos estarán por lograr que la convención constituyente pueda sesionar en las regiones y territorios más pequeños, de forma de que la instancia sea una real instancia de participación ciudadana. “Me encargaré personalmente que así sea, que la constituyente vaya a las regiones, a las comunas, que se reúna con las personas, que las escuché y que acoja sus planteamientos”, afirmó.