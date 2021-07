Bono de Alivio: Feriantes piden cambiar requisito que exige permiso municipal al día

Molestia y preocupación manifestaron los dirigentes de la Vega Techada de Los Ángeles, tras percatarse de que no todos pueden acceder al Bono de Alivio que otorga el Gobierno a las pymes chilenas.

El monto consiste en $1 millón a los emprendedores –sean personas naturales o jurídicas– que hayan iniciado actividades en primera categoría hasta el 31 de marzo 2020 y que sus ingresos anuales por ventas no hayan superado las 25 mil UF durante 2020.

Uno de los requisitos clave para postular es tener pagado el permiso municipal de marzo 2020 en adelante. Sin embargo, luego del estallido social y la llegada de la pandemia, muchos feriantes no pudieron seguir trabajando, por ende, no tenían los recursos para cancelar el permiso municipal.

Sumado a esto, quienes pretendían pagar la deuda no pudieron hacerlo porque la municipalidad solo recibió los pagos hasta abril del año pasado.

Frente a esta situación, los trabajadores feriantes solicitaron a los parlamentarios modificar este requisito para lograr postular al Bono Alivio.

Diario La Tribuna conversó con el presidente de los Comerciantes y Microempresarios de la Vega de Los Ángeles (Comivela) y de la Sociedad de Trabajadores Independientes (Sotrainvela), Pedro Valdés, quién manifestó que “pedimos por favor a los parlamentarios que saquen el requisito de pagado al día porque muchos de los trabajadores sufrieron las consecuencias del estallido y de la pandemia, por lo tanto, no vinieron a trabajar y se atrasaron con el pago de permisos. Para peor, esas personas atrasadas se quisieron poner al día, pero resulta que desde abril la municipalidad ya no recepcionaba esos pagos. En ese entonces, nosotros conversamos con el alcalde para que diera gratuidad de ese permiso a los comerciantes ambulantes, lo logramos y se hizo un decreto municipal a partir de abril de 2020 para no pagar el documento. Pero resulta que este bono exige tener el permiso al día, y hay gente que pagó, por ejemplo, enero y febrero, pero no marzo”.

El dirigente agregó: “pedimos que los diputados tengan conexión con la ciudadanía. Agradecemos que hayan incorporado a las pymes porque fue una gran labor, pero desgraciadamente siempre hay letra chica”.

Para encontrar una solución concreta, la secretaria del Sindicato Número 1 de Paqueteros en Los Ángeles, Irene Salamanca, indicó que se contactaron con distintos parlamentarios del Distrito 21 para solicitar formalmente modificar el requisito asociado al pago de permisos municipales.

Uno de los diputados que se reunió con los representantes fue Manuel Monsalve, quién visitó la Vega Techada de Los Ángeles para abordar las condiciones de este beneficio económico. “Hay una especial preocupación por las personas que trabajan en las ferias porque a pesar de la voluntad de la ley, el Servicio de Impuestos Internos está colocando letra chica. Nos comprometimos a que se cumpla la ley sin letra chica para que el beneficio llegue a todos. Por esto, citamos al director del Servicio de Impuestos Internos a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados”.

Tras las diligencias, el SII informó que se amplió hasta el 8 de julio el plazo para que los municipios del país informen los permisos municipales al día del rubro ferias libres, permitiendo de esta forma que puedan acceder al Bono Alivio a las mypes, que puede solicitarse desde el pasado 2 de julio, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°21.354.

Respecto a esto, para tener mayor claridad sobre la gestión que tendrá la municipalidad de Los Ángeles en cuanto al pago de permisos atrasados, la dirigente Irene Salamanca sostuvo que “estamos a la espera de una respuesta del alcalde. Quedó de recibirnos este lunes con la finalidad de tener una solución y proponer una nueva fecha de postulación porque no todos los comerciantes tenemos los permisos cancelados”.