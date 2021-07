Femicidios frustrados en la provincia: sólo una de las cuatro víctimas decidió seguir proceso judicial

Preocupación existe en las autoridades de la zona debido a los recientes casos de femicidios frustrados ocurridos en menos de una semana, donde al menos cuatro mujeres fueron atacadas por sus parejas o ex parejas en diversos hechos registrados en comunas como Nacimiento, Alto Biobío, Mulchén y Los Ángeles, y donde sólo una de las mujeres aceptó la ayuda de las instituciones especializadas y así, avanzar en la búsqueda de sanciones frente a estos graves hechos.

En esta misma materia, se confirmó a través de la reunión de coordinación de Seguridad Pública de nuestra comuna, que se registró un aumento en el caso de violaciones en la capital provincial, por lo que se reforzó el llamado a las mujeres víctimas de este tipo de hechos a denunciar.

SERNAMEG

La seremi de la Mujer y Equidad de Género Marissa Barro se refirió a estos hechos, donde precisó que “el pasado fin de semana nos enteramos de cuatro casos de femicidios frustrados en la provincia de Biobío, lo que nos parece grave. Nuestros equipos de los Centros de la Mujer de esta provincia ya se comunicaron con las víctimas con el propósito de ofrecerles la representación jurídica y el apoyo psicosocial, y es acá donde estamos más preocupadas aún, ya que de las cuatro víctimas hasta ahora solo una ha aceptado la ayuda de Sernameg, otra manifestó claramente que no requería ningún tipo de ayuda estatal, argumentando que no considera grave lo ocurrido, una aceptó solo la ayuda psicosocial y no está segura de seguir un proceso judicial y la última está hospitalizada, sin embargo, su familia directa ha manifestado que no desean avanzar en el proceso judicial, ya que el agresor es un adulto mayor con consumo problemático de alcohol”.

Además enfatizó que “es peligroso lo que ocurre, ya que las mujeres tienen tan normalizada la violencia, que no visualizan lo grave de la situación que han vivido, estamos hablando de femicidios frustrados, es decir, pudieron haber muerto, entonces el hecho que ellas no acepten la ayuda que el Estado les ofrece, ni tampoco accedan a apoyo particular, las expone a una nueva agresión. Acá hay responsables identificados, detenidos por femicidio frustrado, pero si las víctimas no ratifican la denuncia es muy probable que esto quede sin sanción”.

Por último, la seremi de la Mujer y Equidad de Género puntualizó que “generalmente las mujeres no denuncian por miedo, vergüenza e incluso culpa, pero debemos ser capaces de salir de ese círculo y para eso es fundamental el apoyo de la familia, amigos y por supuesto de Sernameg que pone a disposición a sus equipos profesionales.

Seremi de la mujer y equidad de género, Marissa Barro

GOBERNACION PROVINCIAL DE BIOBÍO

Por su parte el jefe de gabinete de la Gobernación Provincial de Biobío, Germán Barra también se refirió a estos hechos, donde precisó que “condenamos estos hechos y yo creo que no hay duda de que la sociedad en forma transversal condena toda manifestación de violencia, ya sea intrafamiliar y en todas sus formas, y particularmente cuando afecta a las familias y cuando se vive al interior de los hogares. Sin duda que preocupa que, además de la pandemia que estamos viviendo, las familias hayan visto acentuados estos sucesos que son lamentables siempre, y que afectan desafortunadamente de manera mayoritaria a las mujeres y a los niños”, precisó.

Además el jefe de gabinete de la Gobernación Provincial reveló un dato preocupante: El aumento en los casos de violaciones en Los Ángeles. En este caso indicó que “para hablar de otro dato que nos alarma mucho, durante esta semana se realizó el Consejo de Seguridad Pública de Los Ángeles, en donde participamos y somos miembros activos, y allí Carabineros nos rendía cuentas de que los delitos de mayor connotación social habían bajado, lo cual es positivo, sin embargo, había un tipo de delito que había aumentado y que son las violaciones. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que se hable de violaciones, pero que suceden en la vía pública donde un desconocido aborda a una persona y comete este ilícito, pero aquí estamos hablando de violaciones al interior de los domicilios, donde una pareja o ex pareja abusa sexualmente de una persona, fundamentalmente de mujeres. El sexo siempre tiene que ser consensuado, y que exista una relación no significa que tenga derechos por sobre otra persona, y hoy día también se están atreviendo a denunciar este tipo de ilícitos, cuestión que valoramos altamente también”.

Por último se hizo un llamado a toda las personas víctimas o testigos de violencia a solicitar orientación en cualquiera de los canales de ayuda, como el fono 1455, o el Whatsapp silencioso +56 9 9700 7000 y a trabajar en conjunto por la erradicación de la violencia.