Gremios locales señalan que se requiere mayor fuerza laboral

Hoy el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer que la Tasa de Desocupación en la región del Biobío fue de 7,4 por ciento en el trimestre móvil marzo-mayo de 2021, disminuyendo 2,7 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del año anterior.

La disminución está explicada por un incremento en la fuerza de trabajo (4,7%) y el ascenso de los ocupados (7,9%).

En tanto, los desocupados disminuyeron 23,5% en la comparación interanual, lo que equivale a 15 mil 400 personas menos en esta condición.

Tras esto, autoridades y dirigentes locales reaccionaron ante la baja en los desocupados a nivel regional.

El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío) en Los Ángeles, José Miguel Stegmeier, indicó que “es muy curioso lo que está ocurriendo con la desocupación en Chile y en particular en nuestra provincia, ya que por un lado principalmente a raíz de la pandemia, efectivamente muchas empresas han debido cerrar y eso significa lógicamente mayor desempleo, pero por otro lado, al menos respecto de nuestro sector productivo, la fuerza de trabajo está muy escasa. Lo importante es que ya lentamente este agudo desempleo se está corrigiendo, así que esperamos contar con mayor fuerza de trabajo en la futura temporada de cosecha, de tal manera no se repita el drama de la temporada pasada, en que muchos productores no pudieron recolectar toda la fruta, principalmente arándanos, por falta de trabajadoras y trabajadores de temporada”.

El dirigente agregó que “situaciones directamente relacionadas con la pandemia, como por ejemplo el no funcionamiento de guarderías infantiles y las clases virtuales de los colegios, han impedido que muchas mujeres puedan salir a trabajar. También el propio temor de contagiarse y por supuesto, todo lo relacionado con las dificultades que muchas empresas, sobre todo aquellas relacionadas a la gastronomía y al turismo. Las significativas y justificadas ayudas económicas entregadas a las personas y a las familias de parte del Gobierno y también los retiros de los fondos previsionales, seguramente también han tenido cierta incidencia en esta materia”.

El aumento de los ocupados en este periodo estuvo incidido, principalmente, por los sectores de la Industria Manufacturera (18,1%) y el Comercio (10,4%).

Desde la Cámara de Comercio de Los Ángeles, su presidente Miguel Pezoa, explicó que “se siente una mayor cantidad de demanda por trabajadores y el mercado no nos está proporcionando la mano de obra necesaria. Eso significa que hay negocios que necesitan contratar gente, pero estas no se encuentran en el mercado, o están trabajando en otra actividad lo que no había pasado nunca”.

Por su parte, el seremi de Economía de la región del Biobío, Mauricio Gutiérrez, comentó que “es una muy buena noticia pero hay que consignar algunas cosas. En las lecturas anteriores siempre nos bajaba la fuerza de trabajo, sin embargo, ahora sube. Es decir, la economía se está dinamizando y se está recuperando el empleo. Hay un aumento en la informalidad y es lo que vamos a tener que trabajar como Gobierno en los meses que viene. Quiero enviar una señal de apoyo a las pymes, porque está faltando gente para trabajar en ese mundo por desconocimiento, porque piensan que si se integran al trabajo formal pierden el Ingreso Familiar de Emergencia, pero este beneficio no excluye la posibilidad de volver a trabajar”.

EN EL TURISMO

En cuanto a Actividades Características del Turismo (ACT), los ocupados de ese sector totalizaron 459.212 personas en el trimestre móvil marzo-mayo.

Al contrastar este resultado con el desempeño total de la economía, se tiene que el número de ocupados en turismo creció 5,21 puntos porcentuales.

Frente a esto, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, señaló que “la estacionalidad del sector influyó en las cifras del trimestre móvil analizado, tal como ocurre habitualmente. El verano fue un mejor período para el sector, como históricamente ha sido, aunque el ingreso a cuarentena de muchas comunas durante marzo generó una merma, la que se ve reflejada en estos datos”.