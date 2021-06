Familia acusó evidente falta de mantención en cementerio parroquial de Quilleco

Una dolorosa situación vivió una familia en Quilleco, quienes denunciaron el mal estado en que se encontraría el cementerio parroquial de la comuna, dando a conocer la presencia de basura en gran parte de las instalaciones, nichos en mal estado, y patios inundados, lo que incluso evitó que pudieran realizar el funeral de su familiar, obligándolos a trasladarse a kilómetros de distancia para efectuar el sepelio.

Diario La Tribuna conversó con Berta Tapia, quien vivió el funeral de su padre durante el mes de junio, y relató el difícil momento por el que tuvo que atravesar junto a su familia en el responso final de su padre en dicho camposanto, evidenciando diversas irregularidades en la mantención del lugar, lo que ocasionó que incluso debieron retirarse del lugar con los restos de su familiar y trasladarse a Los Ángeles para poder realizar su despedida final.

En particular relató los hechos ocurridos el pasado lunes 21 de junio, comentando que “nosotros el día sábado cuando falleció mi papá, nos dirigimos a la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Quilleco, y conversamos con la secretaria, y se nos dijo que teníamos que sepultar a mi papá el lunes 21 de junio a las dos de la tarde, cosa que nos fuimos conformes para el campo ya que él fue velado en Pedregal”.

TUMBA SIN DESTAPAR E INUNDADA

Los problemas comenzaron al llegar al funeral ese mismo día, en donde se encontraron con la sorpresa de que no había nada preparado para efectuar el sepelio, y donde incluso los mismos dolientes debieron levantar la tapa de cemento de la sepultura para cumplir la actividad: “el día lunes llegamos al cementerio, y la verdad es que no habían sacado la tapa de la tumba subterránea, por lo que tuvimos que conseguirnos cuchillos para sacarla, y esperar, por lo que fue muy terrible. Mis hermanas se desmayaron, hubo personas que se descompensaron, ya que al abrir la tumba nos encontramos con la sorpresa de que estaba llena de agua, y por el apuro ya que la carroza debía regresar a Los Ángeles, hable con el panteonero para que por favor hiciéramos algo, a lo que me dijo que lo único que se podía hacer era que nosotros mismos sacáramos el agua con un balde, y no contaban con nada más ellos, eran muy precarias las condiciones que tenían”, comentó.

NICHOS EN MAL ESTADO

La afectada continuó su relato, indicando que “nos llevaron a un nicho, pero el nicho estaba horrible, estaba todo desarmado y no se podía dejar en ese lugar, por lo que pregunté nuevamente y me dijeron que no había otra posibilidad ya que no tenían otro tipo de nicho para dejar a mi papá”.

Frente a esta situación, y al impedimento de dejar a su familiar en el lugar por la precariedad de condiciones, la familia hizo las gestiones necesarias para trasladarlo hasta el Cementerio general, donde finalmente lograron realizar el funeral en el camposanto de la capital provincial de Biobío.

LAS RESPUESTAS QUE RECIBIÓ LA FAMILIA

Berta Tapia comentó que intentaron tener una respuesta frente a esta situación, donde comentó que “llamamos a la secretaria, donde después de tanto insistir nos contestó y habló con nosotros, donde dijo que podíamos ir a buscar el dinero que habíamos cancelado por la sepultación, por lo que nosotros lo sentimos como una burla”, expresó.

Por último la afectada comentó que “no recibimos llamadas, ni de la secretaria, ni del sacerdote para explicar esta situación a lo que yo tuve que llamar para que me ayudaran y me dieran una explicación y saber por qué había pasado esto, porque según el panteonero ya habían pasado muchos casos antes y que esto no era la primera vez, y cuando fui a hablar con el sacerdote lo único que me dijo era que el patio número dos se inundaba completo, y que no había dinero para poder pagar y sacar la basura”, indicó.

Diario La Tribuna tomó contacto con la secretaria del Cementerio parroquial de Quilleco para intentar tener un pronunciamiento sobre este hecho, quien tomó nota de nuestro contacto para que nos contactara el administrador del recinto, lo cual hasta el cierre de esta edición no se concretó.