Familia de Laja pide ayuda para realizar protonterapia a su hijo Gabriel

Gabriel Salinas Osses, de dos años y diez meses, fue diagnosticado hace menos de un año con astrocitoma grado dos. Se trata de un tumor cerebral de mal pronóstico que se ubica entre el bulbo raquídeo y la médula espinal.

Su familia, domiciliada en la comuna de Laja, empezó una lucha constante contra la enfermedad, la cual ha sido combatida con quimioterapia en el Hospital Regional de Concepción. Sin embargo, la madre de Gabriel, Carolina Osses, pide ayuda a través de distintos medios para que el niño reciba tratamiento con protonterapia.

En conversación con diario La Tribuna, la mujer expresó que “tenía dos años recién cumplidos cuando nos empezamos a preocupar porque le corría una lágrima de su ojito izquierdo. Lo llevamos a un oftalmólogo pediátrico, quien nos dijo que era una obstrucción en el lagrimal que se podía operar en Concepción. Lo llevamos para que se hiciera una resonancia y apareció un tumor que estaba muy mal ubicado. En ese momento me quedé en shock porque sabía que algo muy malo estaba pasando, no sabía cómo reaccionar. Le pedí una hora para otra resonancia, y cuando entregaron los resultados, el doctor nos dijo que no había nada que hacer”.

Al día siguiente de conocer el diagnóstico, Gabriel fue ingresado de urgencia al Hospital Regional de Concepción, donde fue sometido a una cirugía para extraer parte del tumor. “En ese entonces me dijeron que le sacaron el 80 por ciento del tumor. Ahora me dicen que le sacaron entre el 60 y el 80 por ciento. Pudo quedar con problemas para caminar, hablar, ver, etcétera. Gracias a Dios no quedó con ninguna secuela. Es un niño normal, pero quedó con dolores crónicos de cabeza”, contó la madre del niño.

Actualmente, la familia de Gabriel solicita colaboración económica para que el niño pueda acceder a un tratamiento con protonterapia, un tipo de radioterapia más segura para combatir ese tipo de tumor, pero que no se realiza en Chile.

A diferencia de la quimioterapia, esta modalidad tiene una mayor precisión hacia la zona afectada por el tumor, por lo tanto, afecta menos a los tejidos sanos y existe menos riesgo de efectos radioinducidos innecesarios.

Quien accedió a este tratamiento para combatir un cáncer fue Máximo Menen, hijo de la ex miss Universo y presentadora chilena, Cecilia Bolocco. Hoy, la modelo es directora de la fundación Nuestros Hijos, una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo apoyar a niños, niñas y adolescentes que ven amenazada sus vidas por el cáncer.

La madre de Gabriel explicó que se ha comunicado con Cecilia para obtener ayuda y orientación sobre cómo acceder a la protonterapia. “Ella trató a su hijo en el hospital Saint Jude, en Estados Unidos. La contacté, y ahí supe que están recién comenzando una alianza maravillosa para traer una máquina de protones a Chile más adelante, pero mi hijo no puede esperar tanto. Si no es en ese centro, lo voy a llevar a otro y lo voy a sacar del país como sea. El equipo del Saint Jude se reunirá este martes para evaluar si le dan una oportunidad a Gabrielito para recibir su tratamiento. Tenemos fe y estamos a la espera de eso”.

Por medio de redes sociales, la familia Osses Salinas solicita colaboración económica para trasladar a Gabriel a un centro donde realicen la protonterapia.

“Estamos dispuestos a llevar a nuestro hijo a cualquier parte del mundo para darle mayor probabilidad y calidad de vida”, consignó la familia.

Las donaciones se pueden realizar a la cuenta vista o chequera electrónica número 54970046588 del Banco Estado, con el RUT 15.211.947-K a nombre de Carolina Alejandra Osses Montoya.