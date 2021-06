Jorge Rivas, alcalde reelecto: “como mulchenino… nunca pensé que nos quedaríamos sin agua en los campos”

Desafíos en salud y educación, junto con potenciar proyectos de agua potable rural para enfrentar el actual escenario de escasez hídrica, forman parte de la nueva hoja de ruta que busca potenciar con fuerza en este, su último período como alcalde de Mulchén, Jorge Alberto Rivas Figueroa (49 años), quien está a días de jurar en el cargo. Ya planifica, prioriza y define, reconociéndose como un hombre obsesivo y que busca transmitir su pasión por el servicio público a su equipo de trabajo.

Sueña con que en su comuna se construya el primer hospital de mediana complejidad de la red hospitalaria de la provincia, realizando desde hace un tiempo las primeras gestiones con autoridades del Servicio de Salud, parlamentarios de la zona y consejeros regionales.

“Nosotros como Mulchén hemos ofrecido este territorio porque estratégicamente estamos al lado de la ruta 5 Sur, conectados con Quilaco con un buen camino que se está terminando en una tercera etapa. Se va a pavimentar Mulchén-Negrete”, enumeró, junto con mencionar la cercanía con Collipulli.

En ese sentido, recordó el plan de inversiones en la región del Biobío, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, y la posibilidad de concretar una obra de esa magnitud en Mulchén con un hospital de mediana complejidad.

“Yo veo que el hospital de Los Ángeles está saturado por donde se le mire. Ahora, el día de mañana, ojalá podamos tener otro hospital de mediana complejidad en otro lado porque Salud actúa en red, pero hoy día la red en términos de complejidad se concentra principalmente en Los Ángeles. Entonces, todas las comunas recurren allá porque en sus territorios lo único que encuentran son atenciones básicas, principalmente. Entonces vamos a trabajar por eso y vamos a seguir luchando para poder concretar esa obra. De hecho, lo venimos haciendo. Estamos trabajando con el Servicio de Salud y vamos a seguir colocando énfasis en ello. Las autoridades tienen que pensar en el territorio”, dijo.

Rivas, antes de ser concejal por dos períodos y posteriormente alcalde, se desempeñó como director del hospital local, subdirector administrativo y subdirector de Recursos Humanos del Servicio de Salud.

A partir de su desempeño en el sector público, comentó que si bien es cierto que se ha mejorado la infraestructura, especialmente en el hospital “Dr. Víctor Ríos Ruiz” y en los hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento y Laja, aún hay metas pendientes más allá de la instalaciones. “La infraestructura no es nada sin las personas y, por lo tanto, esa infraestructura, por más hermosa que sea, si no tiene las especialidades, las soluciones que la comunidad está esperando, la verdad es que no sirve de mucho”.

De prosperar el proyecto, propone la posibilidad de “mejorar la actual infraestructura, (…) y tal vez reconvertir las actuales instalaciones en un hospital geriátrico porque cada vez la población de adulto-mayor es superior”.

Al respecto planteó la posibilidad de buscar otras alternativas, entre ellas, que la Municipalidad pueda administrar un Cesfam. “Hacerse responsable de la atención primaria porque hoy día el hospital nuestro tiene atención primaria por medio de un consultorio adosado, los policlínicos y además tiene sala de hospitalización, pero no tiene especialidades básicas”.

En otro orden, citó que seguirá fortaleciendo la educación con proyectos de mejoramiento en infraestructura, “incorporando más programas educativos que efectivamente sean significativos para nuestros estudiantes y que en definitiva sean un aporte para el desarrollo de ellos y ellas el día de mañana, y que vayan en línea con lo que el Ministerio de Educación dispone”.

MULCHÉN, SU TIERRA NATAL

Jorge Rivas cursó la enseñanza básica y media en Mulchén. Sus primeros años en el colegio Sacerdote Alejandro Manera, ex escuela F-1060, muy cercana al domicilio de sus padres, y luego en el liceo Miguel Ángel Cerda Leiva, el B-69. Tras rendir la Prueba de Aptitud Académica, siguió estudios de Administración Pública en la Universidad de Los Lagos en Osorno, y al terminar su carrera regresó a la zona para tener su primer acercamiento con la política, primero como concejal por dos períodos y luego como alcalde desde 2012, preparándose de cara a iniciar el último período, al resultar reelecto en mayo pasado.

Asegura que conoce Mulchén de extremo a extremo y que busca mantener la cercanía con sus vecinos, así como fortalecer y potenciar el crecimiento en áreas diversas, como en educación, obras viales y sistemas de Agua Potable Rural, y en el área de la salud, sueña con la construcción de un hospital de mediana complejidad que responda más allá de las necesidades de los habitantes de su comuna.

En cuanto a sus prioridades, expresa que van en directa relación con las demandas y necesidades de los vecinos, a quienes agradeció el respaldo entregado en las elecciones de mayo pasado.

“En cada período hemos asumido un programa de trabajo a desarrollar y creemos que los dos anteriores los hemos cumplido con trabajo y esfuerzo, y para este tercer y último período también nos hemos propuesto un nuevo plan de trabajo. Por lo tanto, hemos renovado el compromiso con la comunidad de Mulchén, a la que agradecemos por confiar nuevamente en todo lo que nosotros somos capaces de hacer y, en definitiva, en el trabajo de equipo municipal que hemos desarrollado. Hay varias áreas que hay que fortalecer y hay que seguir trabajando”, expresó.

RURALIDAD: ESCASEA EL AGUA

Mulchén posee una superficie de 1916,7 kilómetros cuadrados, con población mayoritariamente rural, donde el principal problema es la falta de agua. “Como mulchenino, hace 15 años atrás nunca pensé que nos quedaríamos sin agua en los campos”, dijo al enumerar una serie de complicaciones que se presentan al momento de intentar ir en ayuda de las familias.

“Nadie entiende el exceso de burocracia que hay en nuestro país. Yo soy administrador público de profesión y, por lo tanto, conozco muy bien lo que es la función pública del Estado y me sorprende la cantidad de burocracia, la lentitud que existe también en algunos servicios públicos”, refirió.

Al respecto, abogó por que el Estado flexibilice los procesos, argumentando que se pagan altas sumas de dinero para llevar agua a apartados sectores. “Pagamos más de 9 mil millones de pesos solo en la región para distribuir agua. Eso no es digno. No es digno contratar a un contratista que disponga de los camiones, que saque agua y la lleve a los campos. Eso no es digno. A lo mejor es una solución de urgencia (…), pero no puede ser que esa solución de urgencia se haya transformado en algo permanente. Por eso queremos que en definitiva el Estado flexibilice los procesos”.

Enumeró una serie de proyectos APR en los que se trabaja en la actualidad y otros a futuro, entre ellos, en los sectores Aurora de Enero, El Mirador y Rapelco.

El mejoramiento de caminos también es prioridad, manifestó el alcalde: “se trabaja con Vialidad y hemos estado pavimentando caminos rurales. La pavimentación básica es necesaria. Hay que llegar con más pavimentación básica a los sectores como Santa Adriana y Caledonia. Ya se está haciendo, pero falta más. Mulchén es grande, son más de 1900 kilómetros cuadrados, entonces la extensión urbana no es más allá de un 10%. Conozco Mulchén de lado a lado”.

DEPORTE, ADULTOS MAYORES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Dentro de las prioridades, manifestó que está empeñado en finalizar el proyecto del complejo deportivo, la reparación de espacios emblemáticos como el Santuario del Turista y las escalinatas del convento. “La recuperación de esos espacios y además la creación de espacios verdes, la reutilización o mejoramiento de espacios públicos que anteriormente eran sitios eriazos, como la plaza de la nueva población Bureo, la cual entrega espacios al adulto mayor, a la mujer, mobiliario urbano e iluminación, y eso disminuye también la sensación de inseguridad de la población”, señaló.

Junto con ello, destacó la gestión realizada por la Secretaría Comunal de Planificación y el avance de proyectos aprobados con recursos FNDR, Subdere y Fondos Sectoriales. “Hoy día estamos mejorando el acceso sur de la comuna y por ahí queremos ver la posibilidad de construir este hospital de mediana complejidad, que es un gran sueño, pero trabajando se puede concretar. Estamos haciendo la construcción toda nueva del acceso sur de la comuna. Va a quedar iluminado, con vereda, con muros de contención. Va a quedar hermoso”.

Sobre las obras en el acceso sur, indicó que se cuenta con financiamiento de Serviu en proyectos en actual ejecución.

“Nuestra finalidad es siempre postular proyectos, recoger necesidades de la gente y transformar esas necesidades en soluciones. En cada período que me ha tocado, partimos siempre realizando una encuesta de alrededor de mil personas, preguntándole a la gente cuáles son sus áreas de interés, y nuestro actuar lo centramos principalmente en ello”, dijo.

EL PRESENTE Y LOS NUEVOS DESAFÍOS

Rivas argumenta que una vez que decline la pandemia, espera impulsar actividades orientadas al bienestar de los vecinos,

“Tenemos la motivación, las ganas. Anhelo entregar momentos de felicidad a la gente, porque si bien es cierto uno concluye obras, también tiene que crear momentos de felicidad”, comentó en referencia a algunas de las actividades actualmente suspendidas, como las Noches Navideñas, la Noche Veneciana, la Fiesta del Trigo, el Festival del Verano, el Día de la Época, entre otras.

Al proyectarse al finalizar este último período, expresó que junto a su equipo municipal trabajará por la comunidad: “tratar de dejar una huella y que la gente me pueda recordar como un hombre de bien que fue capaz de contribuir a la comunidad, y que obviamente mi hijo se sienta orgulloso”.

Sobre su futuro, indica que piensa seguir con vocación en el sector público. “Tengo vocación y sentido de lo social y sintonizo con lo que la sociedad y la comunidad quiere mayoritariamente”.