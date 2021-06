Diputados de oposición iniciaron trámite para interpelar a ministro Paris

Parlamentarios de oposición decidieron iniciar el proceso de interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris, para que rinda cuentas en relación a la gestión de la pandemia.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Miguel Crispi (RD), reconoció que se han hecho cosas bien – como la vacunación-, sin embargo, la situación sanitaria deja mucho que desear, señalando que el ministro le ha bajado el perfil a la demanda de camas que estaría al borde del colapso.

“Lo que vemos día a día en nuestros distritos es que la red hospitalaria está colapsada, no hay camas disponibles, vemos que esta realidad se está expandiendo a los centros de salud familiar, donde hay personas hospitalizadas donde no tienen que haber hospitalizaciones. Es una realidad que el Gobierno no está reconociendo”, declaró según consignó Diario Universidad de Chile.

El parlamentario de Revolución Democrática, defendió la figura de la interpelación ministerial, aclarando que no tiene un fin político, sino que transparentar cual es el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud.