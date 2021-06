Diputado del distrito 21 acusó a oposición de querer "exonerar a delincuentes que destruyeron nuestro país”

El diputado Iván Norambuena acusó este martes a la oposición de “querer exonerar a los delincuentes y vándalos que destruyeron nuestro país”, luego que aprobaran un proyecto de ley que justamente busca hacer efectiva la responsabilidad del Estado respecto a las personas que hayan sufrido distintas lesiones en el marco de las violentas movilizaciones de octubre de 2019.

Al respecto, el diputado Norambuena explicó que la iniciativa legal promovida por un grupo de diputados de oposición pretende facilitar los procesos de indemnización para quienes resultaron heridos durante las movilizaciones, permitiéndoles acceder a un procedimiento judicial rápido y expedito.

“Es absolutamente inaudito este proyecto que promueve la oposición que aprobaron esta semana, porque busca disminuir el estándar probatorio para que las supuestas víctimas, que no eran más que delincuentes y vándalos destruyendo y saqueando todo a su paso, puedan acceder a una reparación económica”, sostuvo el diputado Norambuena, quien calificó la medida como “una exoneración 2.0, que va a beneficiar a quienes destruyeron nuestro país y dañaron a millones de personas inocentes”.

Por último, el diputado Norambuena aseguró que el proyecto es “discriminatorio”, puesto que deja fuera a todos los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas que, en el ejercicio de sus funciones, fueron violentamente atacados por grupos de encapuchados.

“Si vamos a promover una ley de reparación, que sea para todos y no para algunos. O por último, que sea para los efectivos policiales y de las FF.AA, que se manera desinteresada defendieron nuestro país a manos de los violentistas”, agregó el diputado Norambuena, quien cerró diciendo que “vamos a hacer todo lo posible para que un proyecto de esta naturaleza no se convierta en ley, porque si no va a ser el inicio de una agenda de impunidad que terminará con el indulto de los delincuentes que dañaron gravemente nuestro país”.