Sindicato Ripley Los Ángeles: “La empresa cita a trabajadores no esenciales a ordenar la tienda”

Cerca de 50 trabajadores de la empresa Ripley en Los Ángeles expresaron que se ven obligados a acudir a trabajar a la tienda, tras ser notificados por parte de los encargados de la sucursal en la ciudad.

Víctor Méndez, dirigente del Sindicato Ripley en Los Ángeles expresó que nuestra problemática radica en que la empresa cita a trabajadores no esenciales a ordenar la tienda a puertas cerradas. Son alrededor de 50 las personas afectadas. En otras sucursales, como Temuco Centro, no citan a nadie que no sea esencial y no entendemos por qué acá en Los Ángeles se hace la diferencia”.

Agregó que como sindicato solicitaron que se fiscalice la situación mientras la comuna permanece bajo cuarentena en medio de la pandemia. Le hicimos saber a la empresa que incurría en una falta solicitando permiso para la venta de productos de uso doméstico, haciendo que los trabajadores se dediquen a ordenar la tienda. Sin embargo, ellos insisten en que son instrucciones de la Gerencia Central».

En ese sentido, precisó que acudieron ante la autoridad sanitaria y la Inspección del Trabajo, solicitando la respectiva fiscalización y dando cuenta del asunto a la Seremi de Salud, aseguró en conversación con diario La Tribuna.

LA EMPRESA

A través del Departamento de Recursos Humanos, La Tribuna intentó obtener la posición de la empresa desde la tarde del jueves último, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, representantes de la tienda Ripley no han formulado respuesta alguna ante los hechos denunciados en Los Ángeles por uno de los sindicatos de trabajadores.