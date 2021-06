Inglaterra: Adolescente pacta "con un demonio" para ganar la lotería y mata a sus dos hermanas

Un adolescente de 19 años enfrenta un extenso juicio en su contra luego de hallarse pruebas que lo señalan como el autor material del asesinato de sus dos hermanas.

El imputado Danyal Hussein mató a puñaladas a sus hermanas, de 27 y 46 años, en un parque de Wembley, Inglaterra, y ocultó los cuerpos debajo de un seto.

La policía encontró el arma homicida y los zapatos de las víctimas luego de reportarse su desaparición. Al cotejar las evidencias todo apuntó al hermano menor de las víctimas, según informa el Daily Mail.

“Cuando se registró el dormitorio del acusado, la policía encontró un documento escrito a mano que supuestamente era un acuerdo entre el acusado y un demonio, en el que prometía sacrificar mujeres para ganar la lotería y no ser sospechoso del crimen que había cometido”, precisó el fiscal Oliver Glasgow.

Una recibió ocho heridas mortales; la otra recibió 28 puñaladas. Luego del crimen, Hussein fue a un centro de salud para atender las heridas que le causaron sus hermanas al intentar defenderse diciendo que le habían robado unos chicos.

Danyel niega el doble crimen y tampoco tiene una coartada creíble sobre lo encontrado en los cuerpos, en la escena del crimen y en su dormitorio. “Al final resultó que, el demonio no cumplió con el trato, ya que el acusado no solo no ganó la lotería, sino que la policía identificó todas las pruebas que lo vinculan con estos dos asesinatos”, sostuvo el fiscal a cargo del juicio.