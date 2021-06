Confirman que personas que participaron en usurpación ilegal de predio forestal no son de la zona

Foto: Cedida

El gerente de Asuntos Corporativos de CMPC zona sur, Augusto Robert, se refirió a la usurpación ilegal que afecta al fundo de propiedad de la empresa en el sector de Elicura, en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco, y confirmó que las personas que participaron de la toma ilegal no pertenecerían a la zona.

Recordemos que el pasado domingo, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó la ocupación del fundo forestal Elicura y señaló por medio de un comunicado que “iniciaron un proceso de recuperación territorial con la ocupación del fundo San Ernesto, que comprende alrededor de cinco mil hectáreas”.

Agregaron que esta usurpación “nace de la lucha del pueblo nación mapuche por territorio, autonomía y defensa del itrofill mongen, desarrollando el control territorial, que comprende construcción de ruka, trabajos productivos, restablecimiento de nuestros espacios ceremoniales y protección de lugares de significación cultural”. En este mismo punto, indicaron que están “en contra del proyecto hidroeléctrico Hidrowatt, que pretende construir una central en este territorio, afectando la vida mapuche de manera significativa”.

En relación con este mismo tema, dieron a conocer que tienen el apoyo de “comunidades en resistencia del territorio Lleu lleu, Pangueco y la Coordinadora Arauco Malleco, dando una señal clara de la necesidad de emprender la unidad en el terreno y la lucha concreta necesaria para enfrentar a nuestros enemigos históricos, que son las forestales y demás procesos de inversión capitalista que pretende depredar el Wallmapu”.

SE DESESTIMA DESALOJO DEL PREDIO

En las últimas horas se confirmó que personal policial se dirigió al lugar y dio a conocer este hecho a la Fiscalía, sin embargo, no se ha ordenado la desocupación del predio usurpado por ser una ocupación pacífica, situación que generó la preocupación de autoridades de la zona, como el coordinador de la Macrozona Sur en la región del Biobío, Roberto Coloma, quien se mostró preocupado por este hecho.

REACCIONES DESDE CMPC: “NO SON PERSONAS DEL SECTOR”

Frente a este hecho, el gerente de Asuntos Corporativos de CMPC zona sur, Augusto Robert, mostró su preocupación frente a esta usurpación ilegal por parte de la CAM y confirmó que los participantes de la toma ilegal del predio no pertenecen a las comunidades que viven en la zona.

Robert precisó que “en relación a la usurpación del predio Elicura de la comuna de Contulmo, de propiedad de CMPC, básicamente tenemos dos preocupaciones muy relevantes: la primera, que son personas que no son del sector. En general, nosotros tenemos una relación bien directa con los vecinos del valle, y obviamente se identifica a las personas ajenas a ese sector”.

En esa misma línea, mostró su preocupación debido a la adjudicación por parte de la CAM de esta usurpación. Agregó que “lo segundo es que, no obstante atribuírselo la CAM en distintos medios de comunicación, y haber ingresado más de 40 personas al interior del predio, no hemos podido gestionar ante las policías o el Ministerio Público, por razones que todavía no conocemos, el desalojo. Uno esperaría que esto operara más o menos inmediato debido a las condiciones que se viven en el sur del país”.