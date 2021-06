Agropecuaria respondió a cuestionamientos de informe de Contraloría por plantel lechero en Antuco

La agropecuaria Los Varones Limitada hizo sus descargos en relación al informe de la Contraloría –dado a conocer por diario La Tribuna en su edición del pasado 24 de mayo– referido a la denuncia realizada por una agrupación socioambiental de la comuna de Antuco por la operación de un plantel lechero.

El órgano contralor, en un documento emitido el 12 de mayo del 2021, confirmó que el proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de manera obligatoria, y que sus instalaciones “aún no se encuentran con la recepción municipal definitiva para el desarrollo de sus operaciones”.

Frente a esta situación, la agropecuaria dueña de la lechería ubicada en el sector Rucúe de la comuna de Antuco, abordó los distintos aspectos relacionados en esta materia, asegurando que la empresa tiene cuidado del medioambiente y mantiene una correcta y cercana relación con la comunidad.

Por medio de un comunicado, el representante legal de Agropecuaria Los Varones Limitada, Germán Robles Guzmán, se refirió al informe de la Contraloría, precisando que fueron notificados el 19 de febrero de 2021.

Aunque señalan que en dicha resolución se ordena que el proyecto “Pastoreo y Ordeña Santa Clara”, de la comuna de Antuco, ingrese al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) de forma obligatoria, debido a que cumpliría con lo señalado en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, “nosotros, mediante recurso de reposición, con fecha 1 de marzo de 2021, solicitamos que sea dejada sin efecto la resolución impugnada, dictando en su reemplazo la decisión de que el Proyecto no debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

Dentro de las razones que presentó la empresa se encuentran que el 19 de noviembre el servicio solicitó a la Seremi de Salud, el SAG y al seremi de Agricultura pronunciarse al respecto, en donde los dos últimos “respondieron afirmando que la información disponible en la consulta de pertinencia era insuficiente para pronunciarse respecto de ella”.

A lo anterior, la agropecuaria agregó que el organismo medioambiental “establece un listado de los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, que deben someterse al SEIA. Entre ellos, las agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales. Luego, la misma norma establece que tienen dimensiones industriales aquellos planteles y establos de crianza, lechería y/o engorda de animales, donde pueden ser mantenidos en confinamiento en patios de alimentación, por más de un mes continuado, el número de animales que allí se precisa. O sea, para estar frente a un plantel de crianza, lechero o engorda, de dimensiones industriales, se requiere el confinamiento de animales, alimentación de los animales en patios de alimentación, y confinamiento de animales por más de un mes continuo. Dicho lo anterior, nuestro Proyecto no cumple con ninguno de los tres requisitos señalados previamente”.

A lo anterior se suma que “hasta la fecha, no hemos recibido respuesta de parte del SEA en cuanto a nuestro recurso presentado, encontrándose pendiente de resolución. No obstante lo anterior, si, en definitiva, la resolución del mismo fuera contraria a nuestros intereses y establece que definitivamente debemos entrar al sistema de evaluación de ambiental, no tendremos inconvenientes en realizar todo lo que sea preciso, en el marco de lo que establece la ley”.

Además, se indicó que “toda la información anterior, por cierto, parece no haber sido de conocimiento ni del movimiento social que requirió pronunciamiento a la Contraloría, ni de dicha repartición, a la cual, en el marco de su pronunciamiento, también se lo hemos aclarado así vía escrita, así que no nos sorprende el contenido de la resolución del órgano contralor”.

También confirmaron que desde abril pasado cuentan con asesoría de profesionales y un departamento destinado solo a temas medioambientales.

PERMISOS MUNICIPALES

Sobre los permisos del Departamento de Obras Municipales de Antuco, se indicó que “todas las carpetas de las edificaciones fueron entregadas a la referida repartición, y que cuentan con sus permisos aprobados y a la espera de la recepción definitiva”.

Otro de los temas abordados es que confirman a lo menos “tres visitas inspectivas de la Seremi de Salud, por denuncias efectuadas por la propia Municipalidad de Antuco, las cuales concluyeron que no generamos daño al medioambiente, entre ellas el 4 de noviembre del 2020, el 18 de noviembre del 2020, y el 2 de diciembre del 2020, por malos olores y moscas, en donde no se percibieron malos olores desde el plantel, y se realizaron observaciones que fueron subsanadas de inmediato”.

Además, se realizó la visita de los vecinos de la Meseta y el Guindo a la lechería, en donde participó Diego Albornoz, miembro del grupo ambientalista Antuko Resiste, donde se rescató una observación: “los vecinos comentan que en visita no hay presencia de moscas y olores excesivos”. Luego de esta visita, se realizó también la fumigación de 54 viviendas en diciembre de 2020 y enero de 2021, para así dar mayor tranquilidad a los vecinos por parte de la agropecuaria.

Por último, la empresa precisó que “en relación a la procedencia del cobro de patente comercial, conviene precisar que el Decreto Ley sobre Rentas Municipales dispone que las actividades primarias o extractivas quedarán gravadas con la contribución de patente municipal, cuando en ellas medie algún proceso de elaboración de productos. Dado lo anterior, quisiera hacer presente que nuestro sistema productivo es tener vacas en ordeña, a las cuales se les extrae leche y esta es entregada a nuestro cliente y es él quien la procesa y luego vende a intermediarios y al consumidor final, por lo que estimamos que los presupuestos de la norma citada no se configuran a nuestro respecto”.