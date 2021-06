Caso Brandon Betancourt: Familia sospecha participación de terceros en desaparición de joven de Mulchén

La posible intervención de terceras personas es la hipótesis que tiene la familia de Brandon Betancourt Quezada, el joven de la comuna de Mulchén que se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de febrero de este año, sin que hasta el momento se conozca su paradero, a pesar de la intensa búsqueda que se realizó en la comuna durante los días posteriores a su desaparición, en la que participaron instituciones como el Cuerpo de Bomberos de Mulchén, Carabineros, Unidades de Rescate y familiares, quienes por varias semanas recorrieron el sector de las canoas y alrededores, sin resultados positivos.

Diario La Tribuna tomó contacto con Sofía Quezada, la madre de Brandon Betancourt, quien entregó detalles de la situación que los afecta como familia, y además dio a conocer que existen imágenes en video que registran las últimas horas en donde se vio al joven al trasladarse a su casa luego de una fiesta, y en donde una publicación en redes sociales al día siguiente podría ser un hecho que sería un punto a considerar en la investigación del caso.

LAS ÚLTIMAS HORAS DE BRANDON

Sofía Quezada comienza su relato indicando que “mi hijo sale el 24 de febrero a un carrete, según él, a la orilla del río, al sector de Las Canoas, a juntarse con unos amigos, y él tenía una amiga que estudió con ella, trabajaban juntos, eran amigos de años. Yo esa noche me voy a Santiago a trabajar y nos despedimos como siempre, entonces desde el bus lo llamo y hasta ahí todo bien. Luego, a través de unas cámaras de vigilancia, vi parte de lo que pasó después, donde él se venía con la niña, quien estaba muy ebria, y creo que en una parte estaba en el suelo, por lo que él trataba de pararla, entonces pasa una pareja en un vehículo y ven esta situación, por lo que llamaron a Carabineros. En esto, yo vi en las cámaras cuando llegaron a la 1:08 de la madrugada y los pasan a buscar a los dos, recogen a la niña y a él, y los van a dejar a cada uno a sus casas porque no había nada, eran solo dos niños que venían de un carrete y nada más”, precisó.

LA FUNA EN REDES SOCIALES

La angustiada madre relató lo sucedido después: “en la mañana siguiente, él se levanta para ir a trabajar, y ahí ve que lo habían funado en redes sociales y lo habían acusado de violación, entonces esta persona va a buscar a la niña a las 9 de la mañana a su casa y la lleva a constatar lesiones al hospital, y allá le dicen que no hay nada, no tiene moretones y no le encuentran nada a la niña, y ella vuelve con la niña a Carabineros y realizan una denuncia por este caso, a pesar de que no había nada, y ni siquiera el hospital se hace parte de esto porque no había nada, pero esta niña ya lo había funado en redes sociales, entonces qué pasó con él, yo creo que él se bloqueó con todo esto. Incluso ese Día del Trabajo se retiró a eso de las 11 de la mañana de donde estaba, y le dice a su empleador que tenía un problema y se tenía que ir. Yo lo llamé a eso de las 2 de la tarde desde Santiago y hablé con él y le dije que como estaba, y me dijo que estaba trabajando y que hablábamos en la tarde, pero en la tarde lo llamé varias veces y no contestó, y nunca supe nada de él. Después mi hija, a las 4 de la tarde, se preocupó por el también y salió a buscarlo, de ahí se le perdió el rastro y nunca más supimos de él”.

LA HIPÓTESIS DE LA FAMILIA

La madre de Brandon Betancourt precisó que “claro que uno tiene muchas hipótesis, pero creo que esas hipótesis hay que dejárselas a la justicia, yo le dije las hipótesis que tengo a la PDI, al fiscal igual, y yo se lo dije a ellos, porque yo pienso que aquí hay terceros involucrados en la desaparición de mi hijo, porque no puede ser que él no haya dado ninguna señal, y él conmigo tenía una buena relación, tiene cuatro hermanas y era el único hombre, el hijo menor, era mi compañía, mi tranquilidad, se quedaba con mi mamá, ya que yo trabajaba en Santiago, venía cada 15 días, entonces ahora las dos estamos con tratamiento siquiátrico porque si no, esto no lo podríamos sobrellevar, ya que el primer mes estuve a punto de volverme loca”.

Además, la madre indicó que son muchas las circunstancias extrañas que envuelven la desaparición de su hijo debido a que él no se llevó ropa ni dinero, y además era un joven responsable que siempre avisaba al momento de salir o de llegar tarde a su casa.

EL LLAMADO DE SOFÍA

Finalmente, la madre del joven desaparecido indicó que, como familia, se sienten en la más absoluta soledad con respecto a este caso. Ha pedido “por favor que me den información para saber en qué están, y saber si realmente lo siguen buscando o ya no lo buscan, entonces eso es muy lento y uno se siente en la más absoluta soledad, y ojalá que me den información, si es que se sabe alguna pista, si se ha investigado a la gente que corresponde investigar, porque en este minuto es como buscar como una aguja en un pajar, y decirle a mi hijo que si me estuviera escuchando, que por favor vuelva, que él no es culpable de nada, que lo amo, que su familia lo espera y que por favor vuelva, ya que con esta angustia no se puede volver a vivir en la vida”, finalizó.