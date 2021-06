Parlamentarios oficialistas e iglesias evangélicas rechazan proyecto de matrimonio igualitario

Luego de la Cuenta Pública rendida por el presidente Sebastián Piñera durante la jornada del martes 1 de junio, uno de los temas y anuncios que generó reacciones desde distintos sectores, incluyendo desde el propio oficialismo, fue el mensaje entregado por el mandatario priorizando el proyecto de matrimonio igualitario, donde comprometió el apoyo del Gobierno para transformarlo en ley.

Frente a esta situación, las iglesias evangélicas de Los Ángeles y parlamentarios del distrito 21 dieron a conocer su impresión frente al tema, donde los oficialistas marcaron distancia frente a esta iniciativa entregada por el primer mandatario.

CONSEJO DE PASTORES DE LOS ÁNGELES

Diario La Tribuna conversó con el presidente del Consejo de Pastores de Los Ángeles, Juan Herrera, quien rechazó de manera tajante este anuncio, y precisó que se sienten “traicionados” por el primer mandatario.

En particular, indicó que “nosotros obviamente tenemos un descontento total, o sea, eso nosotros no lo compartimos para nada, y a la vez nos sentimos traicionados como pueblo evangélico, como parte de nuestra nación, porque creemos que el presidente en su campaña nos manifestó otra cosa, y con esto se dio vuelta la chaqueta, así que considero que nos sentimos traicionados, como dije, en el sentido del compromiso, y nos damos cuenta de que la opinión de nuestro Presidente hoy día pierde credibilidad”.

Agregó que “nosotros como pueblo evangélico no estamos hablando o diciendo algo que se nos antoja, sino que es lo establecido por Dios y su palabra, por lo que esperamos y oramos a Dios y pedimos para que el Presidente se pueda retractar de esto y que él pueda meditar el ofrecimiento que hizo, ya que está completamente fuera de lugar, y obviamente que frente a esto va a haber voces del pueblo evangélico”, puntualizó.

CRISTÓBAL URRUTICOECHEA

Fiel a su estilo, el diputado por el distrito 21, Cristóbal Urruticoechea, se refirió a este tema. Dijo que “el anuncio de ayer es una afrenta contra todos los que confiamos en el Presidente Sebastián Piñera. En política las instituciones se defienden sin miedo a nada ni a nadie, y es indispensable que se corrija el rumbo en defensa de las instituciones, algo que llegue a preocupar a la izquierda dando luces de que él es quien gobierna (y no ellos). Mientras tanto, basta con no ofender a la historia y a las instituciones en nuestro país”.

Agregó que “el matrimonio es una institución relevante en Chile y el mundo, donde se unen dos personas heterosexuales, lo que diferencia de manera categórica el matrimonio homosexual. Estoy de acuerdo con que las personas se cuiden y se unan civilmente como lo podrían hacer también dos hermanas viudas, por ejemplo. Mejoremos la unión civil si algo le falta, pero jamás elevar a la categoría de matrimonio la unión de dos personas de un mismo sexo. No tienen relación alguna. Son completamente diferentes. ¿Que se viene ahora, la adopción homoparental?”.

Por último, indicó que “la concepción conyugal involucra también una unión corporal orgánica. El matrimonio replanteado solo como una unión emocional carece de propósito común. No puede existir una ley que nos obligue a reconocer como matrimonio la relación que alguien desee tener”.

IVÁN NORAMBUENA

El diputado de la UDI, Iván Norambuena, precisó que esta nueva Cuenta Pública lo dejó “con un sabor amargo”. Agregó que analizarán las diversas medidas dadas a conocer. Además, en relación al anuncio del matrimonio igualitario, fue enfático al decir que “se equivoca el Presidente, no existe el matrimonio igualitario. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, lo demás son condimentos y música que cualquiera le puede poner, y está, además, lejos de las prioridades de la gente. ¿Quién asesoró al presidente para decirle que esa es la prioridad?”, aseveró.

Agregó que “este no es el Presidente que elegimos los chilenos. Aquí hay un maquillaje para congraciarse con ciertos sectores extremos que promueven proyectos y que van a dañar a nuestra sociedad. El Presidente no ha entendido lamentablemente el clamor de la ciudadanía, los chilenos necesitan más seguridad, necesitan una conducta clara en reactivación económica, necesitan ingresos adecuados para poder vivir, necesitan que las pymes se reactiven y necesitan que se mejoren las pensiones hoy día, y así otras necesidades no son abordadas, y claramente este gobierno terminó y ahora hay que trabajar para elegir uno de verdad”, finalizó.