Pase de movilidad: Seremi de economía hizo un llamado a dejar las críticas

Con un llamado a dejar las críticas y valorar en su mérito la implementación del permiso de movilización, el Seremi de Economía Mauricio Gutiérrez, valoró esta nueva opción de control en pandemia que permite que las personas con esquema de vacunación completo puedan tener mayores libertades, “lo que conlleva, por supuesto, una serie de obligaciones por parte de los ciudadanos” destacó.

En este caso comentó que “como Gobierno y en la Seremi de Economía estamos muy contentos con este nuevo pase de movilidad, porque yo quiero recordar la definición que hace la organización mundial de la salud, en el concepto de salud propiamente tal y la OMS dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no sólo es la ausencia de afecciones o enfermedades”, resaltó la autoridad regional de economía.

Asimismo, Gutiérrez indicó que, en el sentido de las obligaciones, “se deben mantener las medidas de cuidado solicitadas por la autoridad sanitaria, eso no es transable; distanciamiento social, los aforos, el uso de mascarillas, etc. Esto no es libertad sin un costo, porque estamos todavía viviendo en pandemia, pero entrega un poco más de libertades porque te vacunaste y ahí viene el derecho de las personas a poder vacunarse. Nosotros como Gobierno hemos garantizado disponibilidad de vacunas y acceso a vacunas libre, voluntario y gratuito, todas estas medidas tienden a tratar de convivir de mejor manera con la presencia de este virus”, sentenció.

Junto a ello, el Seremi de Economía, agregó que este permiso puede eventualmente derivar “en un plazo prudente, abrir nuestra gastronomía, dar mayores facilidades al comercio detallista en momentos de cuarentena, es decir, tratar de trabajar, de movernos, de hacer nuestra vida con una realidad distinta a la que teníamos”.

“Con esto, lo que quiero decir es que las críticas que han hecho algunos sectores -que apuntan a una sola variable que es la del contagio- y que nosotros tenemos muy claro pues asumimos que la salud es lo primero y por eso recalco la definición de la OMS. Aquí hay una afectación física, emocional y social, y la vacuna viene a ayudar a recuperar niveles de movilidad, por lo tanto es una buena medida, es el primer paso y siento que en algún momento, más temprano que tarde podremos tener mayores libertades aún, pero siempre respetando las instrucciones de la autoridad sanitaria.