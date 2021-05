Parlamentarios de la zona analizaron las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo

Los anuncios dados a conocer por el Presidente Sebastián Piñera sobre el proyecto de ley que busca entregar el Ingreso Familiar de Emergencia Universal al 90% de las familias con Registro Social de Hogares, además del bono o cheque de alivio para las pymes de nuestro país, generó la inmediata reacción de parlamentarios del distrito 21, quienes dieron a conocer los pro y los contras de esta medida económica entregada en el marco del acuerdo de los mínimos comunes entre el Ejecutivo y diversos sectores del país.

IVAN NORAMBUENA: PROYECTO ACOGE IDEAS DE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN

El diputado de la UDI, Iván Norambuena, valoró la iniciativa entregada por el primer mandatario. Destacó que se hayan acogido ideas del oficialismo y la oposición “para encontrar puntos en común para entregarle soluciones a la gente que lo está pasando mal con la pandemia”.

Agregó que “valoramos también la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia a todas aquellas familias que tienen el Registro Social de Hogares, dejando fuera al 10% más rico, de manera tal que ninguna persona ni familia esté por debajo de la línea de la pobreza, recibiendo este ingreso en los meses de junio, julio y agosto; en segundo lugar, se hace un importante aporte a las pymes con recursos que les permitirán cancelar las deudas que tengan en materia previsional, y con el resto de esos recursos podrán mantenerse y reinventarse, de ser necesario, para enfrentar estos duros meses.

Finalmente el diputado Norambuena hizo un llamado a “que aprobemos lo antes posible estos recursos, que no dilatemos la discusión, ya que son las familias más vulnerables, las de clase media y las pymes las que necesitan recursos frescos para paliar los efectos económicos que ha tenido la pandemia”, finalizó.

JOANNA PÉREZ: HAY QUE REVISAR LA LETRA CHICA

En entrevista con el programa Conexión San Cristóbal, conducido por Juvenal Rivera, la diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, enfatizó en el análisis que se desarrollará de este proyecto. “Esta crisis sin duda que ha sido muy fuerte, y está golpeando a las personas, a las familias y a las pymes, por lo que sin duda es necesario el enfocarnos en lo que dijimos hace más de un año, que era la renta básica universal donde podíamos tener un acompañamiento digno por sobre la línea de la pobreza, y eso se recoge, pero creo que hay que revisar la letra chica porque esto llegó recién ayer y todavía estamos recién revisándolo, por lo que hemos sido convocados para analizarlo y, por ejemplo, viene nuevamente el tema asociado a las comunas que están en fase de cuarentena”, precisó.

La parlamentaria agregó que “no nos olvidemos de que el primer IFE era de 200 millones de dólares por un mes, y eran cuatro meses con 800 millones de dólares, pero hoy día estamos hablando de que en solo un mes es de dos mil millones, entonces el gobierno tardó más de un año en reconocer que el primer IFE fue completamente insuficiente, casi un 10 por ciento de lo que estamos hablando hoy día, y esa es la dimensión de lo que necesitábamos en ese minuto, porque nuestra propuesta de oposición, cuando la presentamos, hablaba de un presupuesto de más de 2 mil millones de dólares porque sabíamos la dimensión de estos problemas”, apuntó.

Finalmente Joanna Pérez precisó que “a lo que aspiramos todos es llegar a las familias que realmente lo necesiten, y creo que esto al menos lo debería cumplir y que todas las familias que lo han pasado mal, incluso de clase media, que también se atrevan a sacar un RSH porque muchas personas no están acostumbradas a aquello”.

MANUEL MONSALVE: AUMENTAR LA LÍNEA DE LA PROBREZA

El diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, también analizó la propuesta del Ejecutivo. Apuntó al aumento de la línea de la pobreza para estos beneficios económicos, basando su argumento en el aumento sustancial de productos en el mercado en los últimos meses.

En este caso, Monsalve comentó que “claramente la propuesta del gobierno, una vez que se convierta en ley, va a ser tarea de la Cámara de Diputados y de Senadores mejorarla, porque es cierto que el Gobierno ha hablado sobre la línea de la pobreza respecto al IFE Universal, pero esa línea de la pobreza esta sobrepasada sobre algo muy simple, por algo que el gobierno que no quiso asumir, y es el aumento en los costos de la vida. Yo me pregunto si un trabajador que quiere comprar materiales de la construcción o si necesita fármacos, los obtiene a los precios de antes de la pandemia, y la respuesta es no. El costo de la vida ha aumentado y por eso es que la oposición ha planteado línea de la pobreza más un 30%, pero el Gobierno solo escuchó la parte de la línea de la pobreza”.

Monsalve agregó que “nosotros durante el debate vamos a tener que lograr que el gobierno escuche la otra parte, que es la solicitud del aumento de la línea de la pobreza más un 30%, y esto implica mejorar el monto del ingreso familiar universal. Y segundo, con respecto al RSH, va a haber una discusión con respecto a que si las personas que están en el RSH y que pertenecen al 10% más rico de Chile serán excluidas, y esa será una discusión que se dará en la Comisión de Hacienda. Yo creo que desde el punto de vista razonable, no de focalización, sino de justicia, la verdad es que ese 10% más rico es probable que no necesite la ayuda que se va a entregar a través del IFE”.