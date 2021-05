La ruta de la esperanza culmina una nueva etapa: clínicas móviles recorrieron más de 20 mil kilómetros vacunando contra el Covid y la Influenza

María Isabel Muñoz vive en La Mona, un sector rural a 18 kilómetros del centro de Los Ángeles. Vacunar a su mamá, de 95 años, implicaría para ella conseguir un medio de transporte, acompañarla hasta un centro vacunatorio y hacer fila juntas. Pero es muy difícil, contó Muñoz, pues su madre tiene movilidad reducida y no cuentan con un auto propio. Por eso, no dudó en aprovechar el paso de la clínica móvil por las cercanías de su casa para vacunarla. “Yo estaba pensando en ir a vacunarla a Los Ángeles, pero igual me complica, para subirla, para bajarla. Así que súper bien. Muy agradecida, porque vinieron a vacunarla acá”, dijo.

La mamá de Muñoz recibió una de las más de 3.600 dosis de vacunas administradas entre febrero y mayo de este año por las clínicas móviles, que, a través de caminos de tierra y rutas sin demarcar, han recorrido sectores rurales de la región del Biobío y de La Araucanía. La iniciativa es un trabajo en conjunto desarrollado por Desafío Levantemos Chile y CMPC, organizaciones que dispusieron de un vehículo completamente equipado y capacitado para inscribir en línea a las personas que reciban vacunas contra el Covid-19 e Influenza.

Profesores, adultos mayores, niños, personas con discapacidades, enfermedades crónicas y vecinos con problemas de traslado han sido atendidos durante los tres meses que ha durado esta campaña. La enfermera del Cesfam Nororiente de Los Ángeles, Angélica Flores, explicó que “la gente no puede acceder por sí misma a ir a vacunarse a otros centros, por distancia, por problemas de movilidad y por las patologías que tienen. Así que la gente tuvo una apertura tremenda, la gente estuvo muy agradecida”.

Valeria Marín, una dueña de casa del sector El Olivo, cuenta que esta iniciativa le acomoda, porque ella no puede sacar a sus suegros de la casa, pues no tienen transporte propio. “Esta iniciativa es fantástica, porque a mí, por lo menos, se me dificulta enormemente poder llevarlos a los consultorios con el sistema de filas, que hay que hacer la espera. Entonces, que vengan acá es una ayuda tremenda”, sostuvo.

El coordinador de Desafío Levantemos Chile de Los Ángeles, Juan Antonio Rebolledo, consideró que la campaña fue un gran éxito, pues el móvil ha recorrido más de 20.000 kilómetros, una distancia superior a la que hay entre China y Chile.

“Nos hemos dado cuenta de que en estas realidades muchas veces las personas postradas, las personas en las zonas rurales son las que normalmente tienen más difícil acceso para poder llegar a ser vacunadas”, indicó Rebolledo.

Según los respectivos Servicios de Salud, en el Biobío se inmunizaron a 1.751 pacientes y en La Araucanía a 1.588 personas, en ambas zonas se recorrieron 7 localidades respectivamente, logrando un total de 14 comunas, las que en algunos casos se visitaron dos veces para abarcar a una mayor cantidad de población.

El gerente de Asuntos Corporativos de CMPC Zona Sur, Augusto Robert, señaló que esta campaña es muy relevante debido a que beneficia justamente a las personas que viven en sectores cercanos a la empresa y uno de los objetivos de CMPC es conectarse con esos vecinos rurales.

“Aprovecho también de darles las gracias tanto al servicio de salud de Biobío como de Malleco, que nos han colaborado, nos han apoyado y nos han permitido esta cruzada, que es lograr la inmunidad dentro del país y poder llegar obviamente a los sectores más apartados, a la ruralidad”, manifestó.

Quien tuvo la oportunidad de ver de cerca a las personas beneficiadas por las clínicas móviles, fue uno de sus conductores, Luis Medina. Aseguró que todo valió la pena, pues, de otra forma, los vecinos de la provincia habrían tenido que seguir esperando por una vacuna.

“He tenido la oportunidad de conocer realidades muy distintas, algunas muy crueles. A uno lo llena de satisfacción poder colaborar y llegar con el proceso de vacunación a lugares muy lejanos, muy remotos, a personas que, si no fuese por el vehículo, por la clínica, no tendrían la oportunidad de vacunarse”, agregó Medina.

El recorrido de este año corresponde a la segunda instancia de clínicas móviles desarrollada por Desafío Levantemos Chile y CMPC. El año pasado las organizaciones llevaron a cabo el primer ciclo de clínicas móviles, también aliados con los servicios de salud.