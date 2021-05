Informe de Contraloría obliga a empresa agrícola a evaluarse ambientalmente

Una agrupación ambiental de Antuco, liderada por jóvenes de la comuna que buscan resguardar la ecología de la zona, realizó una denuncia a la Contraloría General de la República por eventuales irregularidades en contra de una lechería, ubicada en la ruta Q-45 que conecta Los Ángeles con Antuco, en el sector Rucúe. Dicha empresa es de propiedad de Agropecuaria Los Varones Limitada, entidad que, según el mismo informe, no contaría con los permisos correspondientes para el desarrollo de su actividad comercial.

El órgano contralor se refirió a esta denuncia en un documento emitido el 12 de mayo del 2021, donde confirmaron que el proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de manera obligatoria, y que sus instalaciones “aún no se encuentran con la recepción municipal definitiva para el desarrollo de sus operaciones”.

INVESTIGACIÓN DE JÓVENES AMBIENTALISTAS

Diario La Tribuna conversó con Diego Ovalle, antucano de 23 años y miembro de “Antuco Resiste”, movimiento socioambiental que desde el estallido social del pasado 18 de octubre del 2019, se ha dedicado a fiscalizar y abordar problemáticas que afectan a la comunidad de Antuco, entre ellas la denuncia contra la lechería ubicada en el sector de Rucúe.

“Nos dimos cuenta de que esta empresa llevaba bastante tiempo funcionando, y que no cumplía con los permisos legales mínimos para funcionar. La situación en un comienzo había sido el tema de que no contaba con los permisos de edificación, y en base a este primer hito comenzamos a investigar con la municipalidad; revisamos también el portal de transparencia y pedimos los papeles de esta empresa. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que llevaban cerca de dos años trabajando, pero que este tipo de empresa con este rubro tiene que cumplir con el paso por el sistema de evaluación de impacto ambiental, y ahí fue donde nosotros evidenciamos que no tenían la resolución de calificación ambiental, no estaban pagando los derechos municipales que se exigen a las empresas, y una lechera sí pasa por este sistema que regula la ley 20.417, por lo que eso nos llevó a empezar a conversar o presionar para que de alguna manera pueda regularizarse su proceso, y que todos los ciudadanos de la comuna de Antuco y Quilleco, que las personas que están luego de la instalación de Los Varones hacia la ribera del río, estén con la tranquilidad de que la empresa no está haciendo ninguna contaminación en el río, tanto en el Laja como en el Rucúe, o los canales internos de regadío”, precisó.

DENUNCIAS DE CONTAMINACIÓN PREVIAS

Diego comentó además que la agrupación medioambiental contaba con diversas denuncias realizadas por la comunidad con respecto a presuntos casos de contaminación que afectaban a la comunidad cercana, e incluso a los campings emplazados en el lugar, donde indicó que “nos empezaron a llegar denuncias, vía mensaje interno o públicamente; la gente comentaba en Facebook, por ejemplo, que había plagas de moscas que llegaban a distintos puntos, y si hacemos una retrospectiva desde el 2016 a la actualidad, campings como el Rucúe o el Calleuque, que están en la ribera del río Rucúe, en el puente que es bien conocido, ya la gente no podía hacer asado, ya que las moscas lo impedían, entonces la situación empezó a escalar con las denuncias de los dueños de los campings, quienes decían que incluso estaban perdiendo clientela, ya que antes había personas que se quedaban una semana en el lugar, pero que debido al problema de las moscas, solo se quedaban dos o tres días”, indicó.

EL INFORME DE CONTRALORÍA

Según lo estipulado en el informe de Contraloría con fecha 12 de mayo de 2021, se extrae que “el proyecto requiere ingresar al SEIA de forma obligatoria”, y que corresponde a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) determinar las eventuales infracciones que deriven por la falta de ingreso oportuno del proyecto.

A lo anterior se agregó que “corresponde que la SMA evalúe la procedencia de iniciar una investigación a las actividades de la planta lechera Santa Cristina, considerando que, de las evaluaciones efectuadas en terreno, se comprobó su funcionamiento eludiendo el SEIA, y en caso de ser procedente, dar curso a un a un procedimiento sancionatorio”.

En relación con los permisos municipales de edificación, el informe indicó que “atendiendo que a la fecha la lechería no cuenta con la recepción definitiva de sus instalaciones, procede que la Municipalidad de Antuco disponga las acciones necesarias tendientes a subsanar el estado en que se encuentran tales construcciones, en donde la Ley de Urbanismo y Construcciones indica que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva, ya sea parcial o total”.

La Tribuna buscó contactarse con los propietarios de la empresa antes mencionada, no obstante, no fue posible la comunicación.