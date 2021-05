Región Biobío: Inician programa Reactívate para apoyar a empresas con hasta 4 millones de pesos

Pese a las dificultades de la pandemia, las micro y pequeñas empresas siguen con fuerza, y es por esto que Sercotec lanzó un importante apoyo para impulsar la reactivación económica de las pymes del Biobío.

Para conocer las inversiones de una de las ganadoras del programa, el intendente del Biobío, Patricio Kuhn, junto al seremi de Economía Mauricio Gutiérrez, la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción Sara Cepeda y el director (S) de Sercotec Pedro Alarcón, visitaron el salón de belleza Universo, atendido desde hace más de 10 años por su dueña Edith Araya, quien ya levantó la cortina de su local, ubicado en la Galería Ymca.

Al respecto, el Intendente señaló que “Ella es un ejemplo de cómo la ayuda del gobierno llega a las empresas. El Gobierno del Presidente Piñera nos ha encargado que en el proceso de activación estas pequeñas y medianas empresas puedan recibir estas inyecciones que significan salir adelante. La perseverancia de Edith es un ejemplo, porque ha tenido problemas económicos, pero con este aporte ha podido pagar arriendos, renovar equipos y seguir trabajando en esta fase dos. La invitación es que a través de sercotec.cl la gente pueda postular a estas ayudas, en esta nueva fase de Reactívate, que es hasta el 24 de mayo”.

Por su parte, el Seremi de Economía explicó que “Ya este año con Corfo hemos beneficiado a 795 empresas, y ahora comenzamos con los programas Rectívate de Sercotec, que es el primero del año, pero vienen muchos más. Próximamente lanzaremos más programas de Corfo y otro Reactívate sectorial. La batería de ayuda siempre será de importancia, pero toda esta ayuda siempre va a ser complementaria con los grados de apertura que estamos buscando. Cuando el comercio abra y nuestra gastronomía vuelva a funcionar, sumada a esta inyección de recursos les va a ir mucho mejor que si seguimos encuarentenados”.

“Recién estamos comenzando con la fase dos y estoy atendiendo por hora. Está difícil reinventarse, porque no hay mucho dinero y la gente está viniendo de a poco. Con el monto del Reactívate compré termos de agua que estaban fallando, comprar cosas para que la gente se sienta en confianza de que no se va a infectar. Igual falta, pero seguimos peleando para salir adelante. El que tiene un local sabe lo que cuesta mantenerlo y estar a flote. Por eso invito a los empresarios a que postulen a este programa, porque a mi me sirvió mucho para mantenerme a Flote”, relató la estilista.

Finalmente, Pedro Alarcón, Director (S) de Sercotec, dijo que “este programa es de la oferta regular de Sercotec, y busca apoyar con liquidez a las empresas producto de la pandemia. Este beneficio permite acceder a tres a cuatro millones y financia capital de trabajo, activos, habilitación de infraestructura y por supuesto financiar créditos, entre otros puntos”, explicó.

El programa Reactívate Pyme cerrará sus postulaciones el 24 de mayo. Para participar, se pueden descargar las bases y la postulación desde sercotec.cl