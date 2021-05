Vecinos exigen ser considerados en implementación de nueva central hidroeléctrica en Santa Bárbara

Vecinos de la comuna de Santa Bárbara acusaron desconocimiento total sobre el desarrollo del proyecto de construcción de la Central Rucalhue, la cual se emplazaría en el sector y afectaría -según sostienen- a vecinos y propietarios de la comunidad Pichimapu, al inundar parte de sus terrenos. Junto con ello solicitaron un acercamiento de parte de la empresa hacia la comunidad para abordar la situación que los afectará de manera directa, señalando, que se sienten desplazados.

Mila Ruiz, presidenta de la Junta de vecinos de Pichimapu, que reúne a cerca de 60 familias, se contactó con diario La Tribuna para dar a conocer su preocupación y molestia frente a este proyecto que los afecta de manera directa, argumentando que son al menos 12 los vecinos -relató- que se verán afectados con la inundación de sus terrenos, al estar ubicados frente a la instalación de la central.

SORPRENDIDOS CON INICIO DE OBRAS

En particular la dirigente indicó que “la molestia es en contra -en este caso- de la Central Rucalhue, porque se está construyendo frente a donde están ubicados todos los socios y propietarios de la Junta de Vecinos Pichimapu. Esta empresa nunca se ha acercado a conversar con nosotros como junta de vecinos. Además, la central nunca se acercó a conversar con los vecinos, con los dueños en este caso, para saber en qué posición estaban los dueños sobre el tema”.

La dirigente además reconoció que la comunidad se vio sorprendida y que se enteraron del inicio de este proyecto cuando las obras comenzaron a ejecutarse: “un día nos percatamos que ya estaban trabajando, por lo que nos hicimos presente en las obras, y ahí recién pudimos conversar con la empresa, pero a pesar de esto sentimos que no nos están tomando en cuenta”.

Mila Ruiz aseguró que –si bien en un comienzo se realizaron reuniones para dar a conocer este proyecto, como junta de vecinos no fueron invitados: “es verdad, se hicieron reuniones en la comuna de Santa Bárbara cuando se iba a iniciar este proyecto, pero lamentablemente la junta de vecinos no se percató de estas reuniones, y además nadie nos invitó. Lamentablemente yo en ese periodo no estaba representándolos, pero hoy día no vamos a dejar que nos pisoteen y que nos pasen a llevar, ya está bueno, porque como habitantes, como propietarios y como lugareños tenemos todo el derecho de pararnos frente a cualquier persona que viene de afuera”, enfatizó.

PROYECTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD

La dirigente del sector de Pichimapu cuestionó la campaña de entrega de ayudas sociales que ha realizado la empresa en la zona, en donde indicó que, ellos como parte de las familias que se verán afectadas producto de la inundación que generará la Central, no han sido beneficiarios de este tipo de proyectos, a pesar de que cuentan con familias que presentan distintos tipos de requerimientos: “el día 10 de mayo salió publicado una circular donde dice que salieron beneficiados varios niños de la comuna de Santa Bárbara a través de la junta de vecinos Valle del Agua, por lo que me siento feliz por esos niños, y también por la Junta de Vecinos que está al frente y fue beneficiada, pero el problema es que ellos deberían haberse acercado también acá a la Junta de Vecinos Pichimapu porque somos los más perjudicados. Somos los que estamos al lado de donde están ejecutando sus obras”, agregó.

SOLICITUD DE LA COMUNIDAD

Finalmente la presidenta de la junta de vecinos hizo un llamado a la empresa que está desarrollando este proyecto en la zona a acercarse y conversar con la comunidad, “queremos que nos consideren en las necesidades que tiene la gente en la zona, especialmente en el agua, donde ellos pueden aportar para que nuestra comunidad quede con agua. Lo otro es que esperamos que lleguen a acuerdo con los propietarios por la inundación de sus terrenos a la ribera del río, donde en este momento su línea es el río, pero les van a inundar una parte, en donde también van a afectar algunos árboles. Lo otro es que nuestros niños también sean considerados, y que se pueda gestionar la beca para que puedan estudiar, igual que el resto, ya que nosotros somos los más perjudicados”.

A lo anterior agregó de manera enfática que “central Rucalhue va a tener que negociar con la junta de vecinos si es que quieren trabajar libremente, sino nos vamos a sumar a las protestas de los otros ambientalistas, y se les va a complicar la vida a la empresa Rucalhue”, advirtió.