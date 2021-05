Parque Laguna Laja no se abrirá en el corto plazo

Tras el oficio emitido por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) del Biobío para reabrir el Parque Nacional Laguna del Laja, en Antuco, la Corporación Nacional Forestal ya comenzó a evaluar la situación, pero aún no están dispuestos a abrir las puertas del área silvestre en la comuna.

La directora de Sernatur Biobío, Natalia Villegas, explicó que este oficio se debe a que el sector del turismo se ha visto gravemente afectado por la pandemia, sumando los largos periodos de cuarentena donde la comunidad se ha visto impedida de realizar actividades al aire libre.

“La actividad turística ha sido fuertemente golpeada, puntualmente la región del Biobío, por lo tanto, ahora que nos encontramos en temporada baja (marzo a diciembre) es una excelente oportunidad”, sostuvo Villegas.

Además, agregó que “de existir criterios para determinar la entrada a las áreas silvestres protegidas del Estado, se podría privilegiar a grupos acompañados por guías de turismo que estén adheridos al sello de confianza turística de la región, lo que garantiza los protocolos de bioseguridad necesarios”.

Frente a eso, el director regional de la Conaf, Francisco Pozo, manifestó que “la situación del parque Laguna del Laja la estamos evaluando con las autoridades locales, sin embargo, aún no estamos dispuestos a abrir la unidad porque la mayoría de los visitantes corresponde a personas de la comuna de Los Ángeles la cual está bastante complicada porque siguen en fase 1”.

Pozo, agregó que “es una situación que estamos evaluando en forma constante y por el momento no está la disponibilidad de abrir esta unidad. Como servicio forestal no estamos de acuerdo con que lleguen turistas provenientes de comunas que están en fase 1”.

Desde Antuco, la socia y ex presidenta de la Cámara de Turismo, Cultura y Comercio, María Beltrán, también manifestó su desacuerdo frente a la reapertura del Parque Nacional Laguna del Laja.

Beltrán, comentó que “no estoy de acuerdo porque no se respeta nada, la gente no entiende el por qué no pueden venir. Por el lado del turismo sí es bueno, pero abrir el parque va a significar que llegue gente de afuera y estamos en pandemia”.

La socia de la Cámara añadió que “no es una opción abrir el parque por la salud de todos y también porque hay algunas personas que tratan de ingresar indebidamente, incluso tratando mal a los cuidadores, entonces se ha perdido el respeto y la educación que debemos tener todos. Deben continuar las barreras sanitarias, porque ni siquiera hay tanto control. A nosotros cuando vamos a Los Ángeles siempre nos mandan de vuelta, por lo tanto, no deberíamos recibir gente de afuera”.

En cuanto a la reapertura de la Reserva Nacional de Nonguén, que reabrió sus puertas este martes con un aforo máximo de 80 personas por día, el director regional de la Conaf, comentó que “estimamos que era pertinente reabrir la reserva Nacional de Nonguén, entregando toda la seguridad correspondiente, permitiendo que los habitantes de la zona puedan disfrutar de esta área silvestre”.