Evelyn Matthei confirmó que la UDI bajará su candidatura presidencial

Evelyn Matthei anunció a Meganoticias que su carrera presidencial está prácticamente terminada porque, según consideró, en el consejo general de la UDI del próximo lunes el partido bajará su candidatura en favor de Joaquín Lavín para ir con un solo nombre a las elecciones primarias de Chile Vamos.

La candidata a la reelección por Providencia aseguró que “la decisión está tomada” y que Joaquín Lavín será el único candidato de la UDI que vaya a las primarias de Chile Vamos.

Finalmente, señaló que “en Providencia he hecho un trabajo serio y me siento muy querida, apreciada y espero que los vecinos me honren con su voto este sábado y domingo”.

Para cerrar Matthei aseveró que “lo ideal es que fuéramos todos los más competitivos porque lo ideal es que las primarias sean mucho más participativa y más democrática, pero creo que las cosas van por otro lado”.