Radiografía a las elecciones en Laja: seis candidaturas que se disputan la alcaldía

En las elecciones municipales de octubre de 2016, apenas 300 votos – de un total de 9 mil 500 – inclinaron la balanza en favor de Vladimir Fica para que recuperara la alcaldía de la comuna de Laja.

Ese escaso margen de sufragios le permitió a Fica vencer a José Pinto Albornoz, que encabezó el municipio lajino por 20 años. Fue una suerte de revancha para el actual alcalde, luego de haber sido derrotado por el propio Pinto en los comicios cuatro años antes.

Sin embargo, por primera vez, para estas elecciones municipales previstas para el 15 y 16 de mayo (también se escogerá a los convencionales constituyentes, gobernadores regionales y concejales), el nombre del histórico jefe comunal del Partido Socialista (PS) no estará en la papeleta de votación.

Sin embargo, si hace cuatro años solo hubo tres postulantes a la alcaldía de Laja, esta vez son seis los nombres que están en carrera para ocupar el sillón edilicio.

Aunque en un principio su candidatura fue objetada por el Servicio Electoral (Servel), el actual alcalde Vladimir Fica (militante de RN en la lista de Chile Vamos) resolvió ese punto y se repostulará. Aunque se le solicitó su participación en esta publicación, hasta el cierre de la presente edición no hubo respuesta.

Algo similar ocurrió con la candidatura independiente de Roberto Elías Quintana Inostroza, funcionario municipal de Laja que quiere estar a la cabeza del municipio. Pese a ser contactado para esta edición del diario, finalmente no hubo respuesta.

ERNESTO FICA, EL HERMANO

Uno de los rivales del jefe comunal es alguien muy conocido para él. Dentro de los cinco nombres está el de su propio hermano Ernesto Fica, militante del Partido Comunista, que quiere acceder a la alcaldía dentro del pacto “Chile Digno, Verde y Soberano”.

Vladimir y Ernesto son hijos de Arcadio Fica, un histórico alcalde del PC por esa comuna en los años 60 y 70. Sin embargo, su hijo Vladimir recaló en Renovación Nacional hace dos años mientras que Ernesto milita en la colectividad de izquierda desde prácticamente toda su vida.

Ernesto, que ha sido dirigente sindical en la provincia de Biobío en Nacimiento, aseguró que “de los Fica, siempre fui el más político. Creo que soy el heredero político de mi papá”.

Afirma que tomó la decisión después de haber educado a sus hijos, por lo que “ahora estoy para servir a mi pueblo”.

También lanzó críticas a su hermano: “Cuando Vladimir se tiró a alcalde, no cumplió muchas cosas de las que comprometió. Postuló como independiente y llegó a ser presidente regional de Renovación Nacional. Eso es una traición política”.

Pone énfasis en revalorizar el trabajo de juntas de vecinos y en mejorar la realidad laboral, propiciando una oficina de certificación a quienes salen a laborar en obras por el país.

También quiere echar a andar iniciativas ya impulsadas por el alcalde PC en Recoleta, Daniel Jadue, como la farmacia y óptica popular, además de llevar la medicina a los barrios.

JOAQUÍN SANHUEZA

José Joaquín Sanhueza Villamán postula como independiente dentro del pacto “Unidad por la Dignidad” que agrupa a los partidos de la centro-izquierda. Sanhueza ya había sido concejal por Laja durante dos periodos (entre 2008 y 2016) siendo primera mayoría en ambas ocasiones. También fue uno de los rivales más enconados durante la gestión de Vladimir Fica. En la actualidad cumple la misma función en la vecina comuna de San Rosendo.

Explica que si bien es lajino, “no fui de candidato a alcalde antes porque no se me permitió debido a la lógica del que tiene, mantiene. José Pinto no me dio la posibilidad de hacerlo. Como pertenecía a los partidos de izquierda, no pude hacerlo… hasta ahora”.

Además, asegura que no quiso mezclar el trabajo social que realizó en San Rosendo a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19. “Entregué quintales de harina, cajas de alimentos, pescados y almuerzos todos los fines de semana a los vecinos de San Rosendo. Pensaban que lo hacía porque iría de candidato a alcalde por allá pero no, lo hice por Laja”, acota.

Dentro de sus principales propuestas, apunta a propiciar la instalación de un plantel de educación superior, la creación de centro de reciclaje y reutilización, además de un centro veterinario junto a granja educativa municipal. También el otorgamiento de licencias de conducir a jóvenes egresados de cuarto medio, acompañado con una nueva carrera técnica de electricidad automotriz y mecánica automotriz, entre otras.

Para el sector de Altos del Laja, propone un centro de salud y una escuela básica.

HÉCTOR PÉREZ AGUAYO

Héctor Pérez Aguayo es concejal por la comuna de Laja y uno de los principales detractores en la gestión del alcalde Vladimir Fica.

Según sus propias palabras, tomó la decisión de postularse a la jefatura comunal porque “tengo las competencias profesionales. Soy sociólogo y magíster en alta dirección pública, además de aptitudes en el trabajo social por más de 20 años”. A lo anterior añadió que “en estos 4 años de experiencia como concejal y fiscalizador, tengo una mirada interna del funcionamiento municipal, conocimiento de las necesidades de mis vecinos y visualización de potencialidad y debilidades del municipio en su gestión”.

Sus principales lineamientos de campaña están enfocados en las áreas de bienestar, uso responsable de los recursos municipales; abordar las temáticas de medio ambiente, economía local y turismo, entre otros.

Dentro de sus principales propuestas, está la creación de una nueva farmacia municipal (con pañales y leche para lactantes y adultos mayores), un programa de atención dental para mujeres y un fondo municipal para luchar contra el cáncer.

Aboga por iniciativas como una planta de reciclaje, de recuperación de aguas grises, de pozos profundos, de reforestación municipal con árboles nativos y la construcción de Clínica veterinaria municipal y refugio animal.

ALEX OSSES

No es primera vez que Alex Osses, un comerciante que es padre de tres hijas, postula a la alcaldía de Laja. Ya lo hizo hace cuatro años en calidad de independiente, ocasión en la que obtuvo poco más de 500 sufragios.

Ahora vuelve con nuevos bríos a disputar su opción al sillón edilicio. Según explica, “el principal motivo para postularme es que llevo años esperando que las cosas cambien en esta comuna, he visto mejoras, en su mayoría estructurales, pero lamentablemente en el sector donde trabajo no ha existido ninguna mejora en años”.

A su juicio, en Laja hay muchas cosas por hacer en los sectores urbanos y rurales: “somos una de las comunas que estamos al debe con el progreso comunal”.

Dentro de sus propuestos, plantea un centro de acopio y reciclaje, un programa de acompañamiento para los adultos mayores, además de establecer una escuela pública en Altos del Laja y otra de oficios para los jóvenes. Por otro lado, propone una casa hogar para las personas que viven en situación de calle y terminar con la falta de servicios básicos, como agua potable y alcantarillado.