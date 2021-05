Enzo Vera: “Queremos lograr profesionalizar el fútbol en Mulchén”

Este semestre deportivo bajo los preceptos de la constancia y la disciplina, en Mulchén se realizó la presentación oficial del equipo de fútbol que comenzará su cruzada para lograr formar parte de la Tercera División del balompié nacional.

En el año 1994 la comuna bureana marcó presencia por primera vez en la categoría de bronce, en la actualidad, bajo el objetivo de profesionalizar el fútbol, el elenco dirigido por el ex futbolista Enzo Vera se jugará el todo por el todo, en búsqueda de una nueva consolidación en la cancha.

El combinado que se formó al alero de la Escuela de Fútbol Municipal, ahora debe atravesar un proceso administrativo para cumplir los requisitos necesarios y estar presente en las postulaciones de ANFA, las cuales se abren durante el mes de octubre.

Diario La Tribuna conversó en exclusiva con el ahora entrenador Enzo Vera quien militó en distintos clubes de nuestro país, siendo el más importante de ellos Colo Colo y que también vistió la camiseta de la Selección nacional, en la categoría Sub 20.

¿Cómo nació este proyecto?

Comenzamos trabajando junto a la iniciativa “Escuela de Fútbol Municipal”, instancia donde logramos reunir un nutrido semillero de futbolistas, es ahí cuando me pongo en contacto con Jorge Rivas ahora alcalde incumbente, con quien se gestionó el nuevo proyecto de crear un equipo que trabaje con miras a incorporarse en la Tercera División del fútbol nacional.

Mulchén cuenta con buena materia prima, hay muy buenos futbolistas a nivel amateur, este quipo está construido con jugadores nacidos acá, con el objetivo de entregar las oportunidades a los muchachos que no siempre las encuentran afuera o directamente en el profesionalismo. Acá hay muchos jóvenes que no han encontrado oportunidades ni en cadetes ni fútbol profesional y esta es una hermosa instancia de acercarlos al profesionalismo.

Como ex futbolista profesional me encantaría que muchos más jóvenes pudieran llegar al profesionalismo. Hoy tenemos referentes como Carlos Labrín, Yerko Urra y mientras más gente tengamos más orgullosos vamos a estar.

Ya tenemos un grupo importante proveniente desde la Escuela de Fútbol, al igual que muchos jugadores desde ANFA.

Estamos a la espera que las restricciones sanitarias lo permitan para volver a entrenar ya que por el momento no estamos realizando actividades.



¿Cuáles son los próximos pasos a seguir respecto al proceso de inscripción?

El tema de la Tercera División tiene dos puntos importantes, el deportivo y el administrativo.

En contexto deportivo hemos ido avanzando de acuerdo a las posibilidades que se presentan de acuerdo a la pandemia. Tratamos de acomodarnos a lo que se permite por el tema sanitario y a las indicaciones que emanan desde el Gobierno.

Relativo a lo administrativo necesitamos la confirmación de la Corporación porque la idea conversada con Jorge Rivas es crear una Corporación Deportiva y eso, obviamente, requiere de una estructura formal que estamos en proceso de confección lo cual es bastante arduo.

Al mismo tiempo nos encontramos definiendo el nombre del equipo, la indumentaria, los colores, todo eso es paralelo a lo deportivo. En todas las áreas tenemos reuniones semanales para ir definiendo cosas que van a ser fundamentales a la hora de postular a la categoría, en octubre o noviembre.

Hasta acá yo me siento muy satisfecho con lo que hemos podido hacer.





¿Cómo has visto el compromiso de los jóvenes y la respuesta a las convocatorias?



En la parte futbolística me he llevado una gran y grata sorpresa porque los jugadores de Mulchén están en un muy buen nivel pese a la situación sanitaria en la que nos encontramos, porque no hay tiempo para entrenar, sin embargo en el uso de la franja horaria ellos cumplen las tareas que les encomienda el cuerpo técnico, de manera individual.

Respecto al compromiso este ha sido al 200% porque los muchachos tienen muchas ganas de participar, porque ellos saben que a su edad ya nos les quedan muchas oportunidades en el fútbol profesional.

Los chicos han mostrado un espíritu de competencia y de querer mejorar contando que nosotros partimos con 25 jugadores y hoy, a través de la página de la municipalidad, se han inscrito otros 25, entonces para estar en pandemia y en un periodo que nos podemos tener los entrenamientos como corresponde, a mí me tiene bastante satisfecho el creciente número de participantes.

Estamos a la espera de volver a Fase 2 para respetar los aforos y entrenar con grupos. Eso ya lo tenemos trabajado, pensado y está todo organizado, es decir calendarizado, hasta con horarios.



El proceso de elegir un nombre para el equipo, ¿cómo se realizará?

La idea es hacer partícipe a la gente y que ellos nos puedan ayudar a elegir un nombre que nos represente a todos, veremos la mejor opción en modalidad concurso o votación, instancia que daremos a conocer las próximas semanas.

Es importante que todos los vecinos se vivan del deporte y en especial que se sumen a este proyecto porque acá están abiertas las puertas a todos muchachos de la comuna que se quieran sumar y que cumplan con los requisitos de edad.

Hago extensiva la invitación para que participen todos los que sientan que este proyecto les pertenece, todo aquel que tenga el ánimo, el entusiasmo junto las ganas de participar lo va a poder hacer, nuestras puertas están abiertas en cuanto la pandemia lo permita.