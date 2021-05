Diputado Norambuena llamó a agilizar proyecto de fuero laboral y descanso para trabajadores de la salud

Un llamado a la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados para poner cuanto antes en tabla el proyecto que establece fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud, hizo el diputado de la UDI, Iván Norambuena, luego que la iniciativa fuera aprobada en general este lunes por la Comisión de Salud de la Corporación.

El diputado Norambuena subrayó que los funcionarios de la salud “han trabajo de manera casi ininterrumpida desde marzo del año pasado, cuando se detectó el Estado de Emergencia por la pandemia del covid-19, muchos de ellos sin poder ver a sus familias por días e incluso algunos que han entregado su vida por culpa de este virus”.

“Los trabajadores de la Salud no sólo se han visto expuestos a contraer esta enfermedad”, aseguró el diputado Norambuena, “sino también al estrés que significa estar días y noches de manera ininterrumpida atendiendo pacientes, salvando sus vidas y dándoles el mejor tratamiento posible en los centros de salud”.

En ese contexto, el diputado Norambuena pidió que “no dilatemos mucho más la tramitación de esta iniciativa y la podamos votar pronto en general y en particular en la Sala, ojalá esta semana, si no la próxima, para que el Senado la pueda revisar a la brevedad y despacharla a Ley, para darles una señal positiva a los trabajadores de la Salud, que necesitan no sólo descansar, sino también tener un cuidado especial en la lucha contra el Covid-19”.