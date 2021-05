Cadem: Aprobación de Piñera alcanza un 11%

La aprobación del Presidente Sebastián Piñera se ubicó en el 11% durante la última semana de abril según la reciente entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem.

Según reveló el sondeo, un 79% desaprueba la labor del Mandatario, mientras que un 5% no aprueba ni desaprueba y otro 5% no sabe o no responde.

Respecto a la evaluación del Gabinete: el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, resultó como el mejor evaluado (43%), en tanto, el titular de Interior, Gonzalo Blumel resultó el más influyente (28%).

Cabe destacar que un 82% desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera. Así, no hay diferencias con respecto a las semanas anteriores.