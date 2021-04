Autoridad sanitaria inicia sumario sanitario a peluquera tras manifestación en Los Ángeles

Una particular situación se generó en el centro de Los Ángeles pasado el mediodía, posterior a la manifestación que se realizó en el frontis de la Gobernación Provincial de Biobío por parte del gremio de peluqueros de la comuna.

La estilista, Lorena Echaurren expresó molestia por la situación vivida con posterioridad a la protesta, al asegurar que fueron seguidos por personal de la Seremi de Salud, quienes la controlaron en el centro de la ciudad, por calle Colón.

Explicó que presentó la documentación requerida, incluyendo el permiso de desplazamiento, pero que, a pesar de esto, fue infraccionada por personal de la Autoridad Sanitaria.

El acta de inspección indica como motivo del control en la vía pública, “el realizar manifestación pacífica, sin permiso correspondiente y realizando una actividad prohibida en cuarentena”. La estilista indicó que no cuenta con los recursos para pagar una eventual multa en dinero, debido a la compleja situación económica que atraviesa el rubro en general, y que fue el motivo principal por lo que más de medio centenar de trabajadores se movilizaran por el centro de la ciudad en esta jornada.

RESPUESTA DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Consultados por la situación, el delegado de la Autoridad Sanitaria precisó que “con respecto a una intervención que habría hecho en la manifestación de peluqueros y barberos, hay que indicar que la Autoridad Sanitaria en conjunto con Carabineros se acercó a la dirigencia de esta manifestación para indicar que este tipo de actividades no están permitidas en una comuna en cuarentena, y ante lo cual hubo una buena aceptación por parte de la dirigencia. Hay que señalar que hubo una persona de este grupo que se comportó de manera violenta con uno de nuestros fiscalizadores, ante lo cual se le solicitó su permiso de desplazamiento individual, y al no portarlo, y al manifestar este tipo de conductas, se decidió a esta persona en particular, iniciarle un sumario sanitario”, puntualizó.