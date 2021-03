Los Ángeles: valor de arriendo de viviendas aumentó hasta un 20% en los últimos seis meses

Hasta en un 20% aumentó el valor de los arriendos en Los Ángeles en los últimos seis meses, según los datos entregados por especialistas en el área inmobiliaria, y quienes además analizaron esta inflación y los efectos que ha generado este aumento en el valor de las viviendas en la capital provincial de Biobío.

Diario La Tribuna abordó esta situación y conversó con el gerente de Biobío Corretajes Ángelo Castillo Sandoval para conocer los detalles en el aumento de valor de los arriendos de casas y departamentos en Los Ángeles y la zona, conocer cuáles han sido los factores que han incidido en estas alzas, y cuál es el segmento en donde más se ha generado demanda en el último tiempo.

ALZA DE PRECIOS Y FACTORES

Ángelo Castillo comenzó relatando que “nosotros como corredora hemos visto un alza en los arriendos aproximadamente hace unos seis meses. Si bien por lo general los arriendos anualmente van subiendo de acuerdo al índice del IPC cada seis meses por lo general, ahora han tenido un aumento significativo de aproximadamente entre un 15 a un 20%, que es altísimo”, precisó.

En esa misma línea, agregó que “esto viene dado principalmente por la alta demanda y la poca oferta que se ha tenido en la comuna. La alta demanda porque ha llegado mucha gente de afuera, el tema del teletrabajo ha generado tres cosas: la primera, que la gente de las grandes ciudades como Santiago o Concepción se están viniendo a localidades más tranquilas como Los Ángeles para trabajar a través de esta modalidad de teletrabajo que ha ayudado mucho. Lo otro también que se ha producido por el ‘efecto pandemia’ es que hay menos movilidad en el sentido de que la gente de acá antes buscaba otras alternativas de arriendo, pero hoy por un tema de seguridad no se han movido de los arriendos, se han quedado en esas propiedades y han preferido establecerse ahí”.

A lo anterior, Castillo agregó que “lo otro que ha incidido es la gran cantidad de subsidios. Es un beneficio, pero a la vez es un arma de doble filo, ya que los propietarios ven con la facilidad con que ese dinero llega, y dicen ‘saben qué, subamos el precio de la casa ya que tienen subsidio’, entonces eso también incrementa el valor y es un factor silencioso del cual no se habla, pero ha afectado en que los arriendos suban”, puntualizó.

ENERO Y FEBRERO SIN DISPONIBILIDAD

El gerente de Biobío Corretajes además entregó un antecedente importante: en los primeros meses de este 2021, la disponibilidad de arriendos en la capital provincial de Biobío era nula, lo que refleja la realidad de la zona: “En enero y febrero, y lo digo porque lo generalizo con todos los colegas corredores de Los Ángeles, nos quedamos sin arriendos, no teníamos arriendos, nada, de hecho nos comunicábamos entre colegas, ya que tenemos una red para comunicarnos y prestarnos apoyo entre los corredores, y no había arriendos, y ahora en marzo se abrió una pequeña ventana y ya hay una mayor oferta de arriendos. Personalmente no creo que vayan a bajar los precios, pero sí yo creo que esta alza se detuvo y tocó ese techo explosivo que tuvo durante los últimos seis meses y ya se deberían mantener, no creo que bajen. Por lo menos se deberían mantener”.

EXIGENCIAS AL BUSCAR ARRIENDOS

Castillo también nos comentó cuales son las exigencias para las personas que están buscando una propiedad para arrendar en Los Ángeles, en donde el ingreso es un factor fundamental: “Nosotros por lo menos como Biobío Corretajes también trabajamos con los filtros, donde exigimos siempre que el arrendatario tenga una renta del triple del valor del arriendo, esto porque ante cualquier crisis lo primero que se deja de pagar es el arriendo, lo segundo es que no presente antecedentes comerciales, y lo tercero, que tenga contrato indefinido. Estos filtros siempre han existido, pero lo que ha sucedido hoy es que con el incremento todo cambió, ya que antes una casa que valía 300 mil pesos antiguamente solicitábamos una renta de 900 mil pesos líquidos, pero ahora esa casa está en 320 o 350 mil pesos, y eso nos dispara automáticamente a un millón 50 mil de renta líquida, lo que produce un efecto de alta exigencia para quienes quieran arrendar. Ahora gracias a estos filtros, por decir algo, de 500 arriendos que hemos realizado, solo hemos tenido problemas en uno solo, pero fue por un problema externo”.

VIVIENDAS AMOBLADAS: LA MAYOR DEMANDA

Finalmente, Ángelo Castillo comentó que el segmento que más es buscado en este último tiempo son las viviendas amobladas, esto debido a las empresas que han llegado a desarrollar proyectos a la zona: “Hubo un alza fuerte en las viviendas amobladas. Hoy día aparece una vivienda amoblada y se las pelean mucho, ya que hay mucha empresa que está arrendando en la zona y por distintos proyectos, donde te puedo nombrar algunos de los clientes que hemos tenido, como las distintas empresas que están trabajando en la ruta Nahuelbuta, empresas que vienen a trabajar a los distintos parque eólicos en la zona, empresas que vienen a trabajar a las centrales hidroeléctricas, pero principalmente empresas, ya que las familias se han mantenido en sus casas”, finalizó.