Solicitan término anticipado de evaluación de impacto ambiental de Central en río Huequecura

Nuevos antecedentes se dieron a conocer en el estudio de impacto ambiental que encabeza la empresa eléctrica Los Morros S.A. que busca instalar una central eléctrica de pasada en la comuna de Santa Bárbara, utilizando las aguas del río Huequecura, específicamente en el fundo Las Bandurrias a 25 kilómetros de la capital nacional de la miel.

Este proyecto ha generado el rechazo transversal por parte de las autoridades de la comuna y vecinos, además de distintas comunidades de la zona y Comités de Defensa Medioambiental, quienes se oponen rotundamente a la implementación de esta central, y donde acusan daños a la flora y fauna de la zona, además de un daño económico a los distintos emprendedores turísticos de la zona, quienes –a su juicio- se verían afectados por este nuevo proyecto.

En particular, en los últimos días se dio a conocer el documento presentado por la Corporación Nacional Forestal Conaf Biobío abordando el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, y lo que generó la inmediata reacción de los comités de defensa de los valles Huequecura y Quillaileo.

PRONUNCIAMIENTO DE CONAF ANTE ESTUDIO

Con fecha 19 de marzo del año 2021, la Corporación Nacional Forestal Conaf de la región del Biobío, a nombre del director (S) Javier Ramírez Cavieres, envió un oficio en base al estudio de impacto ambiental sobre el proyecto denominado “Pequeña Central de Pasada Huequecura”, el cual fue publicado a través de la página del Servicio de Evaluación Ambiental, donde entrega sus apreciaciones y observaciones en base a este estudio.

En este documento, la Conaf establece que “de acuerdo a lo anterior y con los antecedentes aportados por el titular, se considera que no existe la información suficiente para evaluar los impactos que generará el proyecto sobre las especies nativas”, agregando –a juicio de la Institución- “debido a estas inexactitudes y deficiencias esta institución no puede acreditar que el proyecto en evaluación cumpla con la normativa legal vigente”.

En esa misma línea, la Corporación Nacional Forestal enfatizó en que “por todo lo expuesto, este servicio considera que la información faltante tiene carácter relevante y esencial, para verificar si el proyecto se hace cargo o no de los efectos, características o circunstancias del Art. 11 de la Ley N° 19.300 y solicita el término anticipado de la evaluación”.

COMITÉS DE DEFENSA ANTES OFICIO DE CONAF

El vocero del comité de defensa de los ríos Quillaileo y Huequecura José Castillo se refirió a este documento, precisó que “esto vuelve a ratificar lo que decimos acá la gente de la zona, el comité de defensa y los actores involucrados, y es tan importante debido a que esta empresa vuelve a presentar un proyecto con serias deficiencias, vuelve a intentar que pase el proyecto sin una evaluación, entonces yo me pregunto qué pasa con estos proyectos si la comunidad no estuviera organizada, y la respuesta probablemente es que estos proyectos pasarían”, indicó.

Además Castillo agregó que “es muy importante para nosotros que se siga diciendo que esta empresa no es una empresa seria, que está presentando por sexta vez un proyecto con serias deficiencias, que le hacen gastar mucho tiempo y recursos a las comunidades que no tienen, y por otro lado y fundamentalmente el hecho de que la poca seriedad de la compañía eléctrica Los Morros de este Holding vuelve a poner acá en la zona este proyecto en comunidades pobres, que no tienen la educación ni los recursos para poder defenderse de este tipo de proyectos. Entonces, hacemos un llamado a la directora del SEA a que ponga término anticipado de este proyecto por poca seriedad, lo dice Conaf, lo estamos diciendo nosotros con un estudio en el ámbito humano, al no considerar también –no sólo del punto de vista forestal- sino que también del punto de vista de las comunidades indígenas que no están consideradas en este proyecto”, finalizó.