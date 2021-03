Comenzó proceso de postulación al subsidio de arriendo especial para la clase media

Ya está abierto el proceso de postulación al Subsidio de Arriendo Especial Clase Media, beneficio destinado a las familias afectadas económicamente por la pandemia por Covid-19.

En esta oportunidad incluye una cobertura de hasta $250.000 mensual, el pago equivalente a tres meses de una vez al arrendador y permite a quienes ya fueron beneficiados en 2020 que puedan volver a postular.

“Este es un subsidio, un apoyo muy merecido para familias de sectores medios que hoy están arrendando y no queremos que pierdan sus hogares. Es un apoyo para aquellas personas que han perdido sus trabajos o que han tenido una disminución en sus rentas en, al menos un 30 por ciento”, explicó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Sebastián Abudoj

La autoridad añadió que se trata de “un subsidio flexible, fácil de postular en www.minvu.cl que ya está abierto, disponible hasta el 31 de mayo, pero que va a tener cierres mensuales, para que las personas puedan ir recibiendo este apoyo y que además se va a pagar el monto equivalente a tres meses, en una sola vez al arrendador, es decir, el dueño de la propiedad”.

El subsidio se entregará por tres meses y el monto a asignar es de hasta $250.000 y el valor máximo de la vivienda a arrendar es de $600.000. Cuenta con una cobertura de hasta 70% del arriendo y un copago mínimo de 30% por parte del beneficiario. Así, por ejemplo, un arriendo que cuesta $350.000 tendrá una cobertura de $245.000, quedando un copago de $105.000 para la familia.

David Arroyo postuló el año pasado y ahora ya tiene su solicitud ingresada nuevamente, con la certeza que este beneficio es un alivio para la economía de su familia.

A partir de su experiencia, aconsejó realizar una coordinación con el propietario del inmueble para evitar inconvenientes. “Ojalá que la gente postule porque toda ayuda sirve, hay que ser agradecido cuando te llegan ayudas así, el subsidio de arriendo. Ahora quiero postular al subsidio regular, ya tengo el ahorro, los montos específicos, ya tengo averiguado porque me interesa. Que la gente lo haga, que postule, es una oportunidad que no se da todos los días, sobre todo los que somos de clase media no recibimos muchos beneficios del Estado y esto es una gran ayuda”, comentó

REQUISITOS PARA POSTULAR